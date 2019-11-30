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Медведев поздравил премьер-министра Азербайджана с днем рождения

Премьер-министр России в поздравлении отметил, что Москву и Баку связывают добрососедские, дружественные и партнерские отношения

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил премьер-министра Азербайджана Али Асадова с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

"Россию и Азербайджан связывают добрососедские, дружественные и партнерские отношения, поступательно развивающиеся по широкому спектру направлений. Убежден, что активная совместная работа по правительственной линии будет способствовать дальнейшему укреплению российско-азербайджанских связей, создаст благоприятные условия для запуска новых перспективных проектов в различных областях", - говорится в поздравлении.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичАзербайджанРоссияАсадов, Али Идаят оглы
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