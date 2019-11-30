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Турпоток между Амурской областью и Китаем увеличился на 20%

В первой половине 2019 года Амурскую область посетили около 30 тыс. китайцев
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© Артем Геодакян/ТАСС

ТАСС, 30 ноября. Синхронизация времени работы пунктов пропуска на российско-китайской границе привело к росту обоюдного туристического потока Амурской области с Китаем на 20%. Об этом сообщила в субботу пресс-служба областного правительства.

В субботу губернатор Амурской области Василий Орлов встретился с мэром Хэйхе (Китай) Ма Ли. Они обсудили вопросы сотрудничества территорий. Эксперимент по синхронизации времени работы пунктов пропуска Благовещенск - Хейхе проводился в пиковый туристический сезон в июле-августе 2019 года.

"В результате у нас на 20% вырос турпоток. Но самое главное - мы получили позитивную обратную связь от перевозчиков, туристических организаций и пассажиров. Благодаря совсем небольшой корректировке распорядка государственных контрольных органов китайской стороны удалось разгрузить первую половину дня, сделать перевозки более ритмичными. Считаю, что подобную практику нужно продолжить и в будущем году", - цитирует пресс-служба Орлова.

Также он обратился к китайской стороне с просьбой провести работы с туроператорами Китая.

"Участились случаи некачественной работы туристических фирм из Китая, которые привозят китайских туристов, не соблюдая при этом необходимые миграционные требования, транспортной безопасности. В итоге недобросовестных действий отдельных игроков туррынка страдают простые люди, которые в составе тургрупп приезжают, часто впервые в жизни, в Россию и получают некачественный сервис", - подчеркнул губернатор.

Китайская сторона пообещала, что проконтролирует работу своих туристических операторов.

По информации российской туристической ассоциации "Мир без границ" (объединяет почти 200 предприятий, работающих с китайским туристическим рынком), в первой половине 2019 года Амурскую область посетили около 30 тыс. китайских туристов. Это на 27% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Теги
РоссияАмурская областьОрлов, Василий АлександровичДальний Восток
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