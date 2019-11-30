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Туристы из Казани более суток не могут вылететь с острова Хайнань в Китае

Самолет ожидают 245 пассажиров

ТАСС, 30 ноября.Авиарейс с китайского острова Хайнань в Казань задерживается более чем на сутки. Вылета ожидают 245 пассажиров. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе международного аэропорта Казани.

По данным местных СМИ, туристы ожидают вылета в городе Санья.

"Более суток ожидают самолета 245 пассажиров. Задержка их возвращения связана с поздним прибытием воздушного судна", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что прибытие рейса в Казань ожидается в воскресенье в районе 11:00 мск.

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РоссияКитайТатарстан
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