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На Украине началась пробная перепись населения

Она станет подготовительным этапом к всеукраинской переписи в 2020 году. Первую и пока единственную перепись в независимой Украине проводили в 2001 году

КИЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Пробная перепись населения, которая станет подготовительным этапом к всеукраинской переписи в 2020 году, стартовала в воскресенье на Украине. Пробное анкетирование проведут в части Оболонского района Киева и Песковской объединенной территориальной общины Бородянского района Киевской области.

Как сообщает Государственная служба статистики, пробная перепись продлится до 26 декабря. Участие в анкетировании смогут принять все желающие, но только из числа тех, кто проживает на территории, где проводится пробная перепись.

По данным Госстата, по состоянию на 1 октября 2019 года численность населения Украины составляла 41 млн 960 тыс. человек. С начала года численность населения уменьшилась на более чем 190 тыс. человек. В стране смертность превышает рождаемость почти вдвое. Так, на 100 умерших на Украине приходится лишь 53 родившихся.

Сначала перепись населения была запланирована на 2012 год, но затем переносилась несколько раз. Первая и пока последняя перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. Тогда численность населения страны составляла 48,457 млн человек. До этого украинцев "переписывали" еще в составе СССР в 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживало 51,7 млн человек.

Директор Института демографии и социальных исследований НАНУ Элла Либанова ранее высказала мнение, что количество населения страны и в дальнейшем будет уменьшаться. "При любых условиях население Украины будет сокращаться, потому что у нас исчерпан потенциал демографического роста, потому что у нас 75-летних женщин в структуре населения больше, чем 5-летних девочек. Потому что с 60-х годов украинская женщина не рожала столько, сколько нужно для простого воспроизводства поколений, и соответственно, каждое следующее поколение меньше предыдущего", - пояснила Либанова.

По прогнозам Института демографии и социальных исследований, население Украины к 2050 году может сократиться более чем на 12 млн человек и составит около 30 млн. В ООН прогнозируют, что к 2050 году "по среднему варианту" на Украине будут проживать 35 млн человек, "по высокому варианту" (если рождаемость повысится) - 39 млн, по "низкому варианту" - 31 млн.

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