Более 30 домов и два соцобъекта остались без тепла в Хабаровске из-за прорыва теплотрассы

ТАСС, 1 декабря. Прорыв теплотрассы ликвидируют в воскресенье в Хабаровске, без отопления и горячей воды остались 31 многоквартирный дом, пять домов частного сектора и два социально значимых объекта, сообщается на сайте ГУ МЧС по краю.

"В 18.00 хбр (11.00 мск) 1 декабря в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о том, что в результате порыва на теплотрассе на улице Аксенова произошло нарушение теплоснабжения в районе Пятой площадки. Без горячего водоснабжения и тепла временно остались 31 жилой многоквартирный дом, 5 домов частного сектора и два социально значимых объекта", - говорится в сообщении.

На месте порыва работает бригада "Тепловые сети" в составе 10 человек и 3 единицы техники, теплоноситель из системы не сливался, отмечается в сообщении. "Ориентировочное время восстановления теплоснабжения потребителей - в 22.00 хбр (15.00 мск) сегодня", - уточняется в сообщении.

По данным на сайте "Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ночь на понедельник в Хабаровске ожидается до -15°C, северный ветер 5-10 м/с.