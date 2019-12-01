Прощание с дирижером Марисом Янсонсом пройдет 5 декабря в Санкт-Петербургской филармонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Петербург простится с народным артистом России дирижером Марисом Янсонсом 5 декабря в Большом зале Филармонии. Об этом говорится в воскресенье в соболезновании коллектива Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

"Церемония прощания с Марисом Янсонсом пройдет в Большом зале Петербургской филармонии 5 декабря, начало в 10 часов 30 минут", - сообщается в соболезновании.

"Сегодня от нас ушел не только бесконечно уважаемый коллега, один из крупнейших дирижеров современности, но и драгоценный друг, родной человек. Уход Мариса Арвидовича болью отзывается в сердцах всех, кто знал его, всех, кто когда-либо с ним работал. Все мы - его коллеги, слушатели, ценители музыкального искусства - понесли огромную потерю, масштаб которой нам еще только предстоит в полной мере осознать", - говорится в соболезновании. В нем отмечается, что "Петербург и Петербургская филармония всегда были важной частью жизни Мариса Янсонса, так же, как и время работы - его и его отца, Арвида Янсонса, с симфоническими оркестрами филармонии стало неотъемлемой и важной частью ее истории".

Последние 40 лет преимущественно выступая за рубежом, сотрудничая с лучшими оркестрами мира, Марис Янсонс всегда сохранял тесную связь с Петербургской филармонией. Долгие годы продолжалось его сотрудничество с заслуженным коллективом России в статусе второго дирижера оркестра. В последнее время Марис Янсонс выступал с этим оркестром в программе, посвященной 100-летию со дня рождения Арвида Янсонса (2015), а также на концертах к юбилейным датам Юрия Темирканова (2013, 2018). В 2013 году он дирижировал в Петербурге Королевским оркестром Концертгебау, в 2018-м - Симфоническим оркестром Баварского радио. Последним выступлением Мариса Янсонса в Большом зале филармонии стал концерт с Академическим симфоническим оркестром к 100-летию со дня рождения Даниила Гранина, состоявшийся в феврале 2019 года.