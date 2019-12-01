{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прощание с дирижером Марисом Янсонсом пройдет 5 декабря в Санкт-Петербургской филармонии

Церемония начнется в 10:30 мск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Петербург простится с народным артистом России дирижером Марисом Янсонсом 5 декабря в Большом зале Филармонии. Об этом говорится в воскресенье в соболезновании коллектива Филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

"Церемония прощания с Марисом Янсонсом пройдет в Большом зале Петербургской филармонии 5 декабря, начало в 10 часов 30 минут", - сообщается в соболезновании.

"Сегодня от нас ушел не только бесконечно уважаемый коллега, один из крупнейших дирижеров современности, но и драгоценный друг, родной человек. Уход Мариса Арвидовича болью отзывается в сердцах всех, кто знал его, всех, кто когда-либо с ним работал. Все мы - его коллеги, слушатели, ценители музыкального искусства - понесли огромную потерю, масштаб которой нам еще только предстоит в полной мере осознать", - говорится в соболезновании. В нем отмечается, что "Петербург и Петербургская филармония всегда были важной частью жизни Мариса Янсонса, так же, как и время работы - его и его отца, Арвида Янсонса, с симфоническими оркестрами филармонии стало неотъемлемой и важной частью ее истории".

Последние 40 лет преимущественно выступая за рубежом, сотрудничая с лучшими оркестрами мира, Марис Янсонс всегда сохранял тесную связь с Петербургской филармонией. Долгие годы продолжалось его сотрудничество с заслуженным коллективом России в статусе второго дирижера оркестра. В последнее время Марис Янсонс выступал с этим оркестром в программе, посвященной 100-летию со дня рождения Арвида Янсонса (2015), а также на концертах к юбилейным датам Юрия Темирканова (2013, 2018). В 2013 году он дирижировал в Петербурге Королевским оркестром Концертгебау, в 2018-м - Симфоническим оркестром Баварского радио. Последним выступлением Мариса Янсонса в Большом зале филармонии стал концерт с Академическим симфоническим оркестром к 100-летию со дня рождения Даниила Гранина, состоявшийся в феврале 2019 года.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Денис Мацуев выразил соболезнования в связи со смертью дирижера Мариса Янсонса
Пианист подчеркнул, что Янсонс был одним из самых гениальных и добрых людей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС