В Кельне состоялось возложение цветов на советском воинском захоронении

БЕРЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Памятные мероприятия состоялись в воскресенье на советской братской могиле, которая расположена в германском Кельне (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Как сообщили корреспонденту ТАСС по телефону организаторы, акция приурочена к приближающемуся Дню неизвестного солдата.

В акции, которая была организована во взаимодействии организаций Gedenken, "Бессмертный полк России" и "Волонтеры победы", приняли участие около 40 человек. Собравшиеся почтили память погибших в войне солдат, а также возложили к памятнику венки и цветы.

На 3 декабря запланирована аналогичная акция в Дюссельдорфе. "Там ожидается около 1,5 тыс. участников", - сказали корреспонденту ТАСС представители организации Gedenken.

На территории Германии насчитывается около 4 тыс. памятников и мемориалов, установленных в память о советских солдатах. ФРГ, подписав с Советским Союзом в 1990 году Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве, обязалась обеспечивать сохранность советских мемориалов и военных захоронений. На некоторые монументы выделяются средства напрямую из федерального бюджета страны. Среди них три берлинских мемориала: памятник советскому воину-освободителю в Трептов-парке, скульптурная композиция в районе Тиргартен, а также комплекс в районе Панков.