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Первый республиканский молодежный медиаконкурс прошел в Дагестане

Всего на конкурс поступило около 30 заявок

МАХАЧКАЛА, 2 декабря. /ТАСС/. Республиканский молодежный конкурс "Медиа PROдвижение" прошел впервые в Дагестане в воскресенье в махачкалинском историческом парке "Россия - моя история". В нем приняли участие представители республиканских вузов, городов и районов региона. Среди победителей - журналист, редактор-медик и начальник отдела по работе с молодежью.

Как сообщил ТАСС руководитель Республиканского молодежного центра Министерства по делам молодежи Дагестана Рашид Максутов, заключительный этап состязания был очным.

"Данный конкурс проводился в республике впервые. Есть определенные планы в следующем году провести его еще более масштабно", - сказал он.

 Он отметил, что мероприятие организовало Министерство по делам молодежи.

Конкурс проводился в номинациях "Лучшая пресс-служба вуза", "Лучший муниципальный аккаунт в социальных сетях", "Лучший материал с молодежного мероприятия" и "Молодежный медиапроект".

"Основная цель конкурса - развитие и популяризация молодежных медиа и их деятельности, поддержка журналистов, блогеров и всех тех ребят, которые по мере сил и возможностей стараются освещать жизнь молодежи республики, позитивные изменения, а также проблемы, с которыми она сталкивается", - отметил собеседник агентства.

Возраст участников - от 18 до 30 лет. Всего поступило около 30 заявок от представителей вузов, городов и районов республики, а также журналистов и блогеров, освещающих молодежную тематику.

"Оценивали работы опытные представители медиасферы республики, среди которых были, в том числе, сотрудники крупных федеральных и региональных СМИ. По итогам финального этапа в каждой номинации определились победители и призеры, они получили ценные подарки в виде планшетов, смартфонов и других устройств", - добавил Максутов.

О победителях

Победителем в номинациях "Лучшая пресс-служба вуза" и "Лучший материал с молодежного мероприятия" стала главный редактор студенческой газеты Дагестанского государственного медуниверситета "Альма-матер" Дина Балгишиева.

"В номинации "Лучший муниципальный аккаунт в социальных сетях" первое место заняла начальник отдела туризма и делам молодежи администрации Дахадаевского района Мадина Магомедова, в номинации "Молодежный медиапроект" выиграл журналист Исрафил Исрафилов с проектом "Team.Dagestan", который направлен на создание позитивного и объективного контента о Дагестане и его жителях", - заключил Максутов.

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