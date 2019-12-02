На Камчатке наградили спасшую детей из пожара 16-летнюю девушку

ТАСС, 2 декабря. /ТАСС/. 16-летняя жительница Петропавловска-Камчатского Карина Парышева, которая в октябре 2018 года спасла из пожара четверых детей, получила почетную грамоту Российского союза спасателей. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Законодательного собрания Камчатского края.

15 октября 2018 года в квартире дома по улице Савченко начался пожар. Старшая из проживавших там троих детей, которой на тот момент было девять лет, обратилась за помощью в соседнюю квартиру, где находились Карина и два ее маленьких брата. Девушка привела двух соседских малышей к себе, одела их и своих братьев в теплую одежду, обеспечила защиту органов дыхания и вышла с ними на улицу. В результате пожара никто не пострадал.

"Дорогая Карина, ты настоящий герой! По поручению председателя высшего совета спасателей позволь вручить тебе эту награду. Ты такая юная, а на твоем счету уже несколько спасенных жизней. Думаю, это определит всю твою дальнейшую судьбу и свои поступки ты уже будешь соизмерять с этим жизненным опытом. Дай бог тебе счастья и успехов в жизни!" - сказал председатель краевого парламента Валерия Раенко, который награждал Карину.

Он также поблагодарил маму девочки за то, что воспитала доброго, отзывчивого, решительного ребенка, достойного человека и гражданина. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, кроме грамоты девушка получила ценный подарок.