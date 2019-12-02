Исследователь РГО изучит затопленные аулы на дне Краснодарского водохранилища

МАЙКОП, 2 декабря. /ТАСС/. Член Русского географического общества, руководитель Северо-Кавказского направления дайвклуба "Черная Акула" (Москва) Эрнст Антонов планирует в ближайшее время совершить погружения на дно Краснодарского водохранилища, чтобы исследовать места затопленных в годы советской власти аулов.

"За последние 8 лет я совершил больше всего подводных погружений на Северном Кавказе, начиная от горных озер и рек и заканчивая заброшенными урано-баритовыми штольнями в районе поселка Никель. Это Адыгея, Карачаево-Черкесия, Мостовской район Кубани. В ближайший месяц планирую исследовать дно Краснодарского водохранилища, - в тех местах, где в годы советской власти при его строительстве были затоплены более 20 адыгских аулов. По словам рыбаков, они видели кое-где остатки фундаментных строений", - сказал ТАСС Антонов.

Дайвер и подводный фотограф - лауреат премии Русского географического общества (РГО) "Хрустальный компас" и премии "Подводный мир" Конфедерации подводной деятельности России - рассчитывает найти предметы быта разных эпох: дно нынешнего Кубанского моря богато на древние артефакты, относящиеся как к доисторическому человеку, так и к античной культуре. Сейчас для погружений благоприятное время - низкий уровень отстоявшейся воды из-за засушливой осени, поэтому есть вероятность, что можно что-то найти. Для ориентации под водой дайвер намерен совмещать старые карты с современными.

"При строительстве водохранилища здания в селах и аулах сметали бульдозером, на дне должны быть только фундаменты зданий. А если аул находился ниже уровня воды, было непродуктивно тратить на это силы. Есть вероятность, что из 26 затопленных населенных пунктов два-три небольших остались нетронутыми, просто ушли под воду. Вот такие места я прежде всего и хочу найти", - поделился Антонов планами.

На дне рукотворного моря

Краснодарское водохранилище, расположенное в Краснодарском крае и Адыгее, наполнено в 1973-1975 годах для чекового рисоводства и борьбы с сезонными паводками на реке Кубань. При строительстве было спланировано переселение жителей, перенос и снос ряда сооружений. В 1969 году были затоплены плодородные земли с 26 аулами и хуторами, девять частично отселили, порядка 15 тыс. человек сменили место жительства. Под водой оказались и памятники археологии, которыми славится регион.

Посреди заиленной части Краснодарского водохранилища находятся сооружения более старого Тщикского водохранилища, построенного перед самой войной. Впервые за последние 30 лет Антонов в марте провел его подводную разведку. При поддержке проекта властями Красногвардейского района он совершил ряд погружений для уточнения температуры воды, глубины, рельефа дна и количества донных отложений. Дайвер провел разведку судоходного канала между реками Белой и Кубанью для оценки состояния сбросных шлюзов.

"Это единственное место, где осталась бетонная скульптура - рабочий, колхозница и черкес, а также табличка: "Тщикское водохранилище построено колхозниками Краснодарского края в 1941 году". Сейчас все уже сильно разрушено. Нужны средства, чтобы спасать, восстанавливать этот шикарный памятник истории, находящийся в заболоченной местности, куда очень тяжелый доступ", - сказал он.

Вторая серия погружений дайвера прошла на карьерах в районе аула Адамий, откуда в 70-80-е годы прошлого века транспортировали в Краснодар щебень для строительства и укрепления береговых сооружений. Благодаря архивным данным под водой было обнаружено затопленное судно, которое обследовали и сфотографировали.

Перспективы для туризма

Председатель отделения РГО в Адыгее Игорь Огай считает проект Антонова не только краеведческим.

"Адыгея, привлекающая сегодня круглогодично тысячи туристов со всех регионов страны и зарубежья красотой как памятников природы, так и памятников истории и археологии, развивающая множество направлений в туризме, может стать привлекательной и для поклонников экстремального дайвинга", - сказал Огай.

Интерес для приверженцев экотуризма может представлять экскурсионный маршрут, оборудованный властями Адыгеи - Хаджохская теснина, который также обследован Антоновым. Это 400-метровый участок ущелья горной реки Белой. Месяц назад дайвер совершил там серию погружений - река протекает в высоком гранитном каньоне, ее русло сужается до 5-10 метров. По словам исследователя, всю реку Белую изучить невозможно: она состоит из перекатов и каменных каньонов, рассмотреть дно в поисках артефактов можно только фрагментарно.

"Дно в Хаджохской теснине исследовалось впервые. В задачи входили фото- и видеофиксация русла реки, изучение надводных и подводных течений, проработка возможности проведения погружений ниже по течению и ближе к теснине, в историческом месте под бывшим подвесным мостом, где вероятность нахождения артефактов разных эпох под водой очень высока", - сказал собеседник агентства.

В годы Кавказской войны (1817-1864) в том месте находилась резиденция эмира Амина, считавшегося правой рукой имама Шамиля в Черкесии, проходили упорные бои. Дайверу удалось провести два исследовательских погружения продолжительностью 28 и 23 минуты, максимальная глубина составила 5,8 метра. Результатом стали несколько находок, среди которых - два металлических фрагмента, они сильно обточены водой и песком, что пока не позволяет точно определить, к какой эпохе относятся. Сложность работы обусловливалась низкой температурой воды - на поверхности всего 6 градусов, по дну русла - два, но при благоприятном стечении обстоятельств Антонов намерен продолжить исследования.