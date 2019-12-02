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Круизный лайнер "Князь Владимир" впервые в тестовом режиме зашел в порт Сухума

Лайнер пробудет в порту до вечера

СУХУМ, 2 декабря. /ТАСС/. Российский круизный лайнер "Князь Владимир" впервые зашел в понедельник утром в порт Сухума в тестовом режиме, поскольку с весны 2020 года абхазская столица включена в маршрут этого лайнера.

"Круизный лайнер "Князь Владимир" зашел в порт Сухума и простоит здесь до вечера", - сообщил ТАСС гендиректор "Абхазского морского пароходства" Даур Ардзинба.

На борту лайнера находятся гендиректор "Черноморских морских круизов" Виктор Глуховщенко и заместитель руководителя федерального агентства морского и речного транспорта РФ Захарий Джиоев.

15-го февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи государственная компания "Абхазское морское пароходство" и ООО "Черноморские круизы" подписали соглашение о начале круизного сообщения между портами Абхазии и России с 2020 года. Соглашение предполагает заход круизного лайнера, курсирующего по маршруту Сочи - Ялта - Новороссийск - Севастополь, в абхазский порт Сухум.

Ранее заместитель руководителя федерального агентства морского и речного транспорта РФ сообщил, что с мая 2020 года маршруты в Сухум будут происходить один раз в месяц, т. е. шесть раз в течение следующей навигации.

Как сообщили в администрации президента Абхазии, президент Рауль Хаджимба встретится с экипажем лайнера в 11:00 мск.

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АбхазияРоссия
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