В ОНК не поступали жалобы экс-полковника Захарченко на содержание в колонии

КИРОВ, 2 декабря. /ТАСС/. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Мордовии не получала жалоб на условия содержания в колонии бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом сообщил ТАСС председатель регионального ОНК Валерий Крутов.

Ранее в понедельник Telegram-канал Life shot сообщал о том, что экс-полицейского поселили в один блок с ВИЧ-инфицированными и больными туберкулезом. Также, согласно информации канала, Захарченко обращался с жалобами на слежку "за каждым шагом" и ограничение общения с другими заключенными.

"Жалоб никаких официальных и неофициальных не было. Я думаю, такого не может быть. С ним (Захарченко - прим. ТАСС) встречи в ближайшее время точно никакой не будет", - сказал он.

Адвокат Захарченко Александра Горбатенко также подтвердил, что жалоб на условия содержания заключенного не было. "Мне такие жалобы не поступали. На момент, когда я был в следственном изоляторе, он находился на карантине. Такие жалобы от него не поступали. В настоящее время к нему поехала адвокат Туникова", - сообщил он. Эту же информацию подтвердил ТАСС омбудсмен Валерий Левин. "От Захарченко ни одного сообщения нет. Оснований выезжать в [в колонию №5] нет", - сказал он.

Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. При обыске у него в квартирах было обнаружено около 9 млрд рублей в разной валюте. Ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Пресненский суд Москвы 10 июня приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117 млн 990 тыс. рублей, лишив звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. В октябре Мосгорсуд смягчил ему приговор до 12,5 года лишения свободы.