Общественная палата начала опрос по проблеме социального неравенства

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ запустила опрос, посвященный проблеме социального неравенства и путям его преодоления в современном российском обществе. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ОП.

По словам зампредседателя комиссии ОП по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Ильи Семина, опрос проводится в рамках подготовки к международной конференции, посвященной социальному неравенству, которая пройдет в Общественной палате РФ 10 декабря.

"Снижение неравенства и обеспечение социальной справедливости - одна из ключевых тем работы Общественной палаты РФ. Мы последовательно выступали за усиление роли гражданского общества в определении политики снижения неравенства, продвигали эту повестку на международном уровне", - сказал Семин, слова которого приводятся в релизе.

Пройти опрос можно на сайте ОП РФ со 2 декабря. В пресс-службе добавили, что Общественной палате РФ "интересно мнение каждого российского гражданина о проблеме социального неравенства в обществе, а также восприятие проявлений неравенства, сложившееся на основе личного опыта".