Медицинские учреждения Приморского края переведут сайты на английский язык до конца года

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября. /ТАСС/. Государственные медучреждения Приморского края до конца 2019 года должны будут перевести информацию своих сайтов на английский язык. Об этом ТАСС сообщил проректор Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) Владимир Кузнецов, в рамках форума "Экспортный потенциал Приморья".

Перевод сайтов медучреждений станет одним из мероприятий в рамках федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг", который совершенствует механизм экспорта медицинских услуг и повышает информированность иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации.

"Программа курируется с двух сторон: с одной стороны департаментом туризма, с другой - департаментом здравоохранения. Есть требование, что должны в обязательном порядке быть: сайты на английском языке, возможность пациентов получать дистанционные консультации и возможность получать документацию на английском языке, при обращении в медицинские учреждения", - разъяснил Владимир Кузнецов.

Владимир Кузнецов добавил, что к концу года будут назначены ответственные лица за экспорт медицинских услуг и координаторы в региональных и федеральных органах власти.

Проректор ТГМУ добавил, что учреждения, которые подчиняются Министерству здравоохранения, будут реализовывать мероприятия, внесенные в программу нацпроекта, в обязательном порядке. Частные медучреждения, по оценкам собеседника ТАСС, заинтересованы в иностранных пациентах сильнее: для них туристы - возможность дополнительно заработать.

В рамках форума "Экспортный потенциал Приморья" врио вице-губернатора Приморского края Константин Шестаков отметил, что медицинский туризм для Приморья - хорошая точка роста по таким востребованным направлениям, как генетика, репродукция, офтальмология. Он отметил, что предложений для иностранного рынка в Приморье пока немного.

"Мы можем предложить индивидуальный подход, чего нет в странах АТР. Мы можем предложить льготную стоимость этих продуктов. И совместить адекватную стоимость с надлежащим качеством", - подчеркнул Константин Шестаков.

Форум "Экспортный потенциал Приморья" состоялся во Владивостоке в понедельник, 2 декабря. На площадке форума представители туристической отрасли Приморского края обсудили вопросы экспорта туристических услуг, тренды на рынке размещения, экспорт медицинских услуг и экспортный потенциал региональных продуктов.