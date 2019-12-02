Число поклонников агротуризма на Кубани увеличилось почти на 10% в 2019 году

КРАСНОДАР, 2 декабря. /ТАСС/. Количество отдыхающих, выбирающих агротуризм на Кубани, за 11 месяцев 2019 года увеличилось почти на 10% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года - до 600 тыс. человек. Об этом ТАСС в понедельник заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В этом году среди гостей края значительно вырос интерес к аграрному туризму. За 11 месяцев объекты аграрного туризма уже посетили более 600 тыс. человек. За тот же период прошлого года эта цифра составляла 550 тыс. Это чайные туры, рыбалка, посещение пасек, сельскохозяйственных ферм и, конечно, виноделен", - сказал Кондратьев.

Он отметил, что наибольшей популярностью пользуются объекты винного туризма, их посещает каждый третий гость региона.

"Количество объектов энотуризма растет, например, в рамках нацпроекта в этом году появится новый комплексный маршрут по винодельням Темрюкского района и Новороссийска - "Хвала вину". Недавно был запущен проект "Винные дороги Боспорского царства", в который вошли семь виноделен Кубани. Ниша агротуризма очень быстро заполняется, предложений для туристов все больше, я уверен, совсем скоро это направление займет прочную позицию в экономике туротрасли", - резюмировал глава региона.

Краснодарский край является лидером курортной отрасли в России. Для повышения интереса со стороны отдыхающих к курортам региона власти Кубани разрабатывают различные программы и маршруты, в последние годы уделяется особое внимание развитию аграрного и гастрономического туризма, событийного, медицинского и других видов.

В сентябре сообщалось, что курорты Краснодарского края с начала 2019 года посетили более 13,5 млн человек. Пик популярности региона среди отдыхающих в 2019 году пришелся на летние месяцы, когда на Кубани отдохнули 10,5 млн туристов. Турпоток за первое полугодие 2019 года на Кубани увеличился на 35% по сравнению с тем же отчетным периодом 2018 года и превысил 7 млн туристов. Всего в 2018 году край посетили 17 млн человек, это рекордный показатель, который власти региона планируют сохранить в 2019 году.