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ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье

Лукашенко направил соболезнование Путину в связи с жертвами ДТП в Забайкальском крае

В результате происшествия погибли 19 человек

МИНСК, 2 декабря. /Корр. ТАСС /. Президент Белоруссия Александр Лукашенко направил соболезнование президенту России Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами дорожно-транспортного происшествия в Сретенском районе Забайкальского края. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Глава государства отметил, что это трагическое известие восприняли в Беларуси с большой скорбью",- отмечается в сообщении пресс-службы. От имени белорусского народа и себя лично Лукашенко выразил глубокие соболезнования всем россиянам, родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим.

1 декабря автобус Kia Granbird упал в реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края. Погибли 19 человек. Причиной ДТП, по предварительным данным, стало лопнувшее колесо.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
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