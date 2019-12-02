Лукашенко направил соболезнование Путину в связи с жертвами ДТП в Забайкальском крае

МИНСК, 2 декабря. /Корр. ТАСС /. Президент Белоруссия Александр Лукашенко направил соболезнование президенту России Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами дорожно-транспортного происшествия в Сретенском районе Забайкальского края. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Глава государства отметил, что это трагическое известие восприняли в Беларуси с большой скорбью",- отмечается в сообщении пресс-службы. От имени белорусского народа и себя лично Лукашенко выразил глубокие соболезнования всем россиянам, родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим.

1 декабря автобус Kia Granbird упал в реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края. Погибли 19 человек. Причиной ДТП, по предварительным данным, стало лопнувшее колесо.