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Медведев указал на важность модернизации санаториев в России

Многие санатории требуют капитального ремонта, отметил премьер-министр

ГОРКИ, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план реализации стратегии по развитию санаторно-курортного комплекса в России. Об этом он сообщил на совещании со своими заместителями.

"Я подписал распоряжение правительства, которым утверждается план мероприятий по реализации стратегии развития санаторно-курортного комплекса. Сегодня многие санатории требуют капитального ремонта, необходимо их обеспечить и новейшим оборудованием, привлечь специалистов", - сказал глава правительства. Он добавил, что нужно не только приводить в порядок старые санатории, но и строить новые.

"Понятно, что от модернизации этой инфраструктуры зависит и будущее курортов. Туда нужно привлекать как можно больше туристов, а туристы, естественно, требуют инвестиций, и все это должно сопровождаться новыми рабочими местами, а сервис должен быть качественным и современным", - подчеркнул Медведев. Он отметил также, что в этой сфере нужно развивать государственно-частное партнерство.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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