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Почти треть людей с инвалидностью в России имеют стабильную работу

Минтруд намерен увеличить этот показатель до 50%
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Почти треть граждан с инвалидностью в России трудоустроены, к 2025 году доля работающих инвалидов должна увеличиться до 50%. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Минтруда.

Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. По состоянию на 1 октября 2019 года в России насчитывается 11,95 млн инвалидов, в том числе 679,9 тыс. детей-инвалидов, уточнили в министерстве.

"По состоянию на 1 октября 2019 года стабильную работу имеют 28,8% инвалидов трудоспособного возраста. Принимаемые меры рассчитаны на увеличение их доли до 50% к 2025 году", - говорится в сообщении.

С 1 января 2019 года в России вступил в силу федеральный закон, согласно которому введена новая государственная услуга - сопровождение при содействии занятости инвалидов.

"В настоящее время Минтруд России разрабатывает законопроекты, направленные на совершенствование механизма квотирования рабочих мест для инвалидов, в рамках которых в ряде регионов будет проведен эксперимент по введению специального механизма установления и исполнения квоты для приема на работу инвалидов", - сообщили в министерстве. В качестве пилотных регионов выбраны Республика Саха (Якутия), Алтайский край, Воронежская, Орловская, Свердловская и Тверская области.

В пилотных регионах предусматривается введение компенсационной выплаты в случае, если работодатель не смог трудоустроить на работу инвалида. По закону работодатели должны трудоустроить на работу хотя бы одного гражданина с инвалидностью. Если работодатель не сможет трудоустроить инвадида, то Минтруд предлагает оплачивать компенсационные выплаты в создаваемые фонды содействия трудоустройству инвалидов. "Размер компенсационной выплаты предлагается устанавливать в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного на уровне Российской Федерации по состоянию на II квартал предшествующего года", - добавили в Минтруда.

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