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Калининградские власти расторгают контракт с подрядчиком на строительство онкоцентра

Причиной этого стало отставание от графика строительства объекта и недостаточные темпы работ

КАЛИНИНГРАД, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Калининградской области направили подрядчику строительства онкологического центра в поселке Родники компании "Артель" уведомление о расторжении контракта. Причиной стало отставание от графика строительства объекта и недостаточные темпы работ, сообщил ТАСС в понедельник руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

"Им [подрядчику] направили уведомление о расторжении контракта, сегодня было подписано со стороны заказчика. Причина в том, что они отстают от графика и не слишком динамично наращивают темпы работ", - сказал Лысков.

Собеседник добавил, что у подрядчика есть порядка 10 дней, для того чтобы отреагировать на уведомление. После этого контракт будет "переторгован".

Контракт на строительство онкоцентра в поселке Родники Гурьевского района недалеко от Калининграда на 4,202 млрд рублей был заключен в октябре 2018 года с подмосковной компанией "Артель". Срок сдачи объекта - конец 2020 года. Перед подрядчиком была поставлена задача до наступления холодов закрыть контур онкоцентра, чтобы зимой приступить к внутренним работам. Ранее губернатор области Антон Алиханов уже обращал внимание на отставание строительства от графика.

Онкоцентр состоит из пяти корпусов, которые возводятся на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов - 77% и 23% соответственно. После завершения строительства учреждение будет включать современную поликлинику на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных. Штатная численность сотрудников, по предварительным оценкам, составит 558 человек, в том числе 68 врачей.

Компания "Артель" зарегистрирована в городе Реутов Московской области. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Согласно данным, опубликованным на сайте компании, основана в 2003 году. Является участником строительного рынка Москвы и Московской области.

Теги
РоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская область
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