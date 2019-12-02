Бельгия передала России капсулу с землей с военного захоронения советских солдат в Генке

Генк /Бельгия/, 2 декабря. /ТАСС/. Торжественная церемония передачи капсулы с землей с советского военного кладбища прошла в понедельник в бельгийском городе Генке в рамках акции "Дорога памяти", передает корреспондент ТАСС с места событий. Земля с военного захоронения будет доставлена в Россию, затем ее поместят в гильзу от снаряда и установят в главном храме Вооруженных сил РФ на территории филиала Центрального музея ВС РФ, который будет открыт к 75-летию Победы в мае.

На муниципальном кладбище в Генке, расположенном с бельгийской провинции Лимбург на востоке страны, захоронены останки 73 советских военнослужащих, павших в период с 1941 по 1944 годы. Рядом с белыми каменными крестами установлен монумент и мемориальная плита с надписью на трех языках: "Вечная память советским воинам, павшим на Лимбургской земле". Всего в Бельгии захоронены более 300 советских военных. Немцы свозили в Бельгию военнопленных для работы на заводах и шахтах. Многие советские солдаты и офицеры бежали из плена и, не имея возможности вернуться на родину, продолжали борьбу с фашистами в рядах бельгийского Сопротивления.

В церемонии в Генке приняли участие представители российского посольства в Бельгии, властей города, местные активисты и волонтеры. Выступая перед собравшимися, бургомистр Генка Вим Дриес отметил важность сохранения исторической памяти об общей борьбе с нацизмом. Он подчеркнул, что был потрясен числом человеческих жертв, которые понес СССР в войне.

"Сегодня здесь в капсулу будет помещена горсть бельгийской земли, которую отправят в Москву. Она станет символом памяти о 73 советских воинах", - сказал бургомистр Генка, добавив, что такие же церемонии запланированы и в ряде других бельгийских городов. "Если мы можем помнить о том, чему научились в прошлом, мы сможем учиться и в будущем. Я бы хотел поблагодарить волонтеров из разных ассоциаций, благодаря усилиям которых сохраняется эта память. Мы считаем это важным и поддерживаем это",- добавил он.

Советник-посланник посольства РФ Дмитрий Бородин выразил в своем выступлении слова признательности местным властям, которые провели эту церемонию, отметив "чувствительность" тематики Второй мировой войны для всех российских граждан. "Те, кто захоронен здесь, отдали свои жизни за Родину, но ее отдали также и за свободу Бельгии", - сказал он. Он также произнес слова благодарности бойцам бельгийского Сопротивления и антигитлеровской коалиции за их вклад в борьбу против фашизма.

"Все вместе мы должны не допустить возрождения этого абсолютного зла, которым является нацизм. Поэтому нужно сохранять память, и мы храним ее для всех нас",- заключил он.

После вступительной части представитель одной из местных ассоциаций, преклонив колени, ссыпал горсть земли в капсулу. Бургоместр передал капсулу представителю посольства России. В завершение церемонии прозвучали гимны Бельгии, России и Евросоюза, участники возложили венки и цветы к мемориалу.