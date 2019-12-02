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Bloomberg: более 200 тыс. человек эвакуированы на Филиппинах в преддверии тайфуна

Приостановлена работа аэропорта

ТАСС, 2 декабря. Более 200 тыс. филиппинцев были вынуждены покинуть свои дома из-за приближения тайфуна "Тисой". Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

Администрация международного аэропорта филиппинской столицы ранее приняла решение 3 декабря приостановить работу воздушной гавани. Из-за того, что некоторые авиакомпании уже отменили рейсы, более 5 тыс. человек вынуждены оставаться в аэропортах.

Ожидается, что "Тисой" обрушится на побережье в районе провинций Сорсогон или Катандуанес вечером в понедельник или во вторник. В Маниле из-за возможных ливней и ветра отменили учебные занятия во вторник.

Теги
Филиппины
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