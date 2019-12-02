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В Калининградской области сократили время розничной продажи алкоголя

Кроме того, в регионе не допускается розничная продажа алкогольной продукции в некоторые праздничные дни

КАЛИНИНГРАД, 2 декабря. /ТАСС/. Время розничной продажи алкогольной продукции на территории Калининградской области сокращается на два часа. Соответствующий закон подписан губернатором Антоном Алихановым и размещен в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, который вступает в силу через десять дней после его опубликования, продавать алкоголь на территории региона разрешается с 11:00 до 21:00 вместо нынешних с 10:00 до 22:00.

Одновременно на территории области не допускается розничная продажа алкогольной продукции в некоторые праздничные дни: Международный день защиты детей - 1 июня, День молодежи - 27 июля, День знаний - 1 сентября и Всероссийский день трезвости - 11 сентября. Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, отмечается в законе.

Ранее проект поправок в "Закон о розничной продаже алкогольной продукции на территории Калининградской области" был одобрен депутатами региональной думы. Инициатором поправок выступил прокурор области Сергей Хлопушин. В качестве аргументов сокращения времени продажи алкогольной продукции и полного запрета в отдельные праздничные дни он назвал большое число преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, рост числа несовершеннолетних, застигнутых за распитием алкоголя, неутешительную статистику употребления спиртного водителями автотранспорта.

Теги
РоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская область
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