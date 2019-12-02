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В четырех городах РФ названы победители первой Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior

Финальные туры прошли в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ижевске и Чебоксарах

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Победителей финала Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) Junior определили в четырех российских городах - Екатеринбурге, Ижевске, Нижнем Новгороде и Чебоксарах, сообщили в понедельник в информбюро НТИ.

"Победителей финала Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior, которая является одним из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей", назвали в четырех российских городах. Заключительные туры прошли в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ижевске и Чебоксарах. В соревнованиях принял участие 201 школьник 5-7 классов", - говорится в сообщении.

Финалисты представляли Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую, Омскую, Нижегородскую, Владимирскую, Московскую и Мурманскую области, Пермский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Чувашскую и Удмуртскую республики.

Участники одновременно состязались по нескольким направлениям: технологии для человека, мира роботов, космоса, виртуального мира и среды обитания.

Олимпиада Кружкового движения НТИ - это первая в России командная инженерная олимпиада для школьников и студентов, которая проводится Кружковым движением НТИ, Агентством стратегических инициатив и Российской венчурной компанией с 2015 года. Одна из целей олимпиады - создание условий для интеллектуального развития и вовлечения детей в современные инженерные практики, а также поддержка в профессиональной ориентации и осознанном выборе образовательных траекторий. С 2019-2020 учебного года при поддержке АНО "Россия - страна возможностей" и "Платформы НТИ" проводится Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior для учеников 5-7 классов.

Заявки на участие в олимпиаде подали более 23 тыс. школьников из 84 регионов страны, по итогам заочного тура в финал вышли 1200 участников. Заключительные туры уже состоялись в Королеве Московской области, Иркутске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ижевске, Чебоксарах. С 7 по 15 декабря финалы пройдут в Москве, Новосибирске, Волгограде, Якутске, Ярославле, Великом Новгороде, Казани, Владивостоке, Санкт-Петербурге и Уфе.

Теги
РоссияНижегородская областьЧувашияУдмуртияСвердловская область
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