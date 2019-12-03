Власти Кировской области приняли решение сделать 31 декабря выходным для госучреждений

КИРОВ, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Кировской области приняли решение сделать 31 декабря выходным днем для работников госучреждений. Об этом в понедельник сообщил губернатор региона Игорь Васильев в ходе прямой линии.

"Мы в правительстве [Кировской области] такое решение приняли, 31 декабря будет выходной день. Хозяйки же должны успеть что-то приготовить, молодые люди, мужчины - собраться в гости. Наверное, в ближайшее время будет указ губернатора. Конечно, это касается только государственных служащих и учреждений", - сказал Васильев.

Он отметил, что один из праздничных дней при этом станет рабочим.

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин перенес рабочий день в администрации региона со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, такое решение он принял "по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых лежит основная тяжесть подготовки к новогодним праздникам".