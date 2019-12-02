Завершение строительства военного госпиталя в Пензе потребует 800 млн рублей

ПЕНЗА, 2 декабря. /ТАСС/. Работы по завершению нового военного госпиталя в Пензе потребуют финансирования в размере 800 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Пензенской области.

Возведение госпиталя началось в 2018 году. Общая стоимость строительства медицинского учреждения, которое находится в отдаленном от центра Пензы микрорайоне Терновка, составляет около 2 млрд рублей. В госпитале будут обслуживать военнослужащих и ветеранов Вооруженных сил РФ.

"Первый этап [строительства] завершен <...> На следующий год нужно около 800 млн рублей, чтобы реализовать второй этап", - цитирует пресс-служба губернатора Ивана Белозерцева.

Необходимость строительства нового медицинского учреждения связана с аварийным состоянием существующего госпиталя на улице Кирова. В июне 2018 года начальник медицинской службы Центрального военного округа полковник Анатолий Калмыков сообщил, что в проекте пензенского госпиталя будут учтены все нюансы медицинских учреждений для военнослужащих - резервные койки, установка сегментов передачи данных, обмена информацией, телемедицины.