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Медведев назначил Александра Нарукавникова замглавы Минобрнауки

Ранее он возглавлял департамент Счетной палаты по экспертно-аналитической и контрольной деятельности

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Александра Нарукавникова заместителем министра высшего образования и науки. Документ опубликован в понедельник на сайте кабмина.

Ранее Нарукавников возглавлял департамент Счетной палаты по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на связь, информатику, СМИ, периодическую печать и издание.

В сентябре Медведев освободил от должности замминистра Дениса Солодовникова, который был назначен исполняющим обязанности замгубернатора Севастополя.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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