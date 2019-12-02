Медведев назначил Александра Нарукавникова замглавы Минобрнауки

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Александра Нарукавникова заместителем министра высшего образования и науки. Документ опубликован в понедельник на сайте кабмина.

Ранее Нарукавников возглавлял департамент Счетной палаты по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на связь, информатику, СМИ, периодическую печать и издание.

В сентябре Медведев освободил от должности замминистра Дениса Солодовникова, который был назначен исполняющим обязанности замгубернатора Севастополя.