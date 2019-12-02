В России и в мире отметят День Неизвестного Солдата

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Памятные акции пройдут в России и за рубежом в День Неизвестного Солдата, который отмечается во вторник. В российских регионах откроют новые мемориалы, а в Москве начнет работу Всероссийский патриотический форум.

Ежегодно 3 декабря в России отмечается День Неизвестного Солдата, в этот день в 1966 году прах неизвестного советского воина, погибшего в Великую Отечественную войну, был перезахоронен в Александровском саду у стен Московского Кремля.

"По подсчетам наших историков и сотрудников Генерального штаба, у нас числятся пропавшими без вести 2,4 млн солдат и командиров. Это огромная цифра. И дополнительно можно сказать, что у порядка 6 млн наших солдат, которые лежат в братских захоронениях в нашей стране и за рубежом, не увековечены имена, они не выбиты на плитах и досках. А таких захоронений насчитывается порядка 47 тыс.", - сказал ТАСС научный руководитель Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

По его словам, огромную роль в установлении имен защитников Родины играют поисковые отряды, которые установили имена десятков тысяч красноармейцев. "За последние годы всеми поисковыми отрядами России восстановлено 28 тыс. имен наших солдат. Каждый год проводится по несколько поисковых экспедиций в Ленинградской, Тверской, Новгородской, Смоленской областях, в других районах, и каждый год раскрываются десятки и сотни имен наших погибших солдат, большинство из которых считались пропавшими без вести", - отметил историк.

В этот день в Музее Победы на Поклонной горе состоится торжественное открытие Всероссийского патриотического форума, который объединит более 700 участников из 85 регионов России. Перед открытием участники возложат цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В церемонии возложения примут участие ответственный секретарь "Поискового движения России", сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева, председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов.

Новые мемориалы и памятные митинги в регионах

Регионы России ко Дню Неизвестного Солдата подготовили открытие новых памятников, жители приведут в порядок братские могилы и проведут традиционные митинги.

В Новосибирске 3 декабря откроют памятник Неизвестному Солдату на мемориале "Раненый воин". Новый монумент посвящен двум неизвестным бойцам Красной Армии, пропавшим без вести в декабре 1941 года в боях с фашистскими захватчиками под Москвой. Их останки были найдены поисковиками и привезены в Новосибирск в ноябре 1974 года. В ноябре также завершили масштабную реконструкцию новосибирского "Монумента славы", на котором во вторник пройдет церемония возложения венков и цветов.

На юге страны, в Майкопе, памятные мероприятия пройдут также на месте нового мемориала - неделю назад здесь установили памятник партизанскому отряду имени братьев Игнатовых, действовавшему в годы Великой Отечественной войны в горах Северского района Краснодарского края. В Симферополе такая церемония состоится у Вечного огня на могиле Неизвестного Солдата в парке им. Ю. А. Гагарина. В Новороссийске, где велись ожесточенные бои, памятный митинг пройдет на набережной возле монумента Неизвестному матросу, в городе-герое Волгограде - у Вечного огня на Площади Павших борцов.

Центром памятных мероприятий в Саратовской области станет Воскресенское кладбище - это главное воинское захоронение региона, где покоятся более 8 тыс. солдат и офицеров, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны. В Кирове 3 декабря в память о павших героях юнармейцы, воспитанники детско-юношеского центра имени Александра Невского, развернут двухсотметровую копию Знамени Победы. На нескольких площадках Кирова также пройдут линейки памяти, у мемориальной стелы в парке Победы выставят Почетный караул.

Республика Алтай, по данным пресс-службы правительства региона, организует патриотическую акцию "Помня Победу, возрождаем Россию". Курсанты военно-патриотических клубов, центров военно-патриотического воспитания и учебных заведений зажгут от Вечного огня пламя в лампадках, которые затем развезут по всем мемориалам Горно-Алтайска. Кроме того, в Алтайском крае Дню Неизвестного солдата и старту Года Памяти и Славы посвятили акцию по уходу за солдатскими могилами. Как пояснили ТАСС организаторы акции, запланировано расчистить от снега и привести в порядок восемь могил на Булыгинском кладбище Барнаула - там покоятся солдаты, у которых нет родственников.

В Кургане во вторник родственники бывших военнопленных, героев книги об узниках вяземских концлагерей "Ад-184. Советские военнопленные, бывшие узники вяземских "дулагов", вспоминают" встретятся с ее авторами и представителями поисковых отрядов.

Память, объединяющая народы

Памятные мероприятия пройдут и в бывших республиках Советского Союза. Так, в мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе пройдет церемония возложения цветов к Вечному огню. На мероприятие приглашены представители молдавского правительства, посольства РФ и других дипломатических ведомств, а также руководители общественных организаций.

В парке имени Рихарда Зорге в Баку пройдет памятное мероприятие, в котором примут участие представители республиканского комитета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана, общественных движений "Бессмертный полк" и " Волонтеры Победы", землячества казаков в республике, сотрудники посольства России, учащиеся бакинских школ. Они возложат венки и цветы к монументу памяти погибших в Великой Отечественной войне.

Памятные мероприятия по случаю Дня неизвестного солдата пройдут 3 декабря в Вильнюсе на самом большом в Литве Воинском мемориале на Антакальнисе, где захоронены более 3 тыс. воинов 3-го Белорусского фронта, павших в 1944 году в боях за освобождение Вильнюса. В мероприятии примут участие сотрудники посольства РФ, представители ветеранских организаций и соотечественники.

"И помнит мир спасенный"

Церемонии, посвященные Дню Неизвестного Солдата, пройдут и во многих европейских странах. Так, в Базеле россияне, сотрудники посольства РФ в Берне и постоянного представительства в Женеве возложат венки и цветы к могиле четырех советских воинов, погибших в 1942 году при переправе через Рейн во время бегства из нацистского плена, на Базельском кладбище Хёрнли. На сегодняшний день известны имена только двух из них. В рамках акции "Горсть Памяти" будет взята земля с могилы, которую затем доставят в мемориальный комплекс Главного храма Вооруженных сил России, который откроется в 2020 году в парке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Памятные мероприятия пройдут также на мемориальном комплексе "Советское поле славы" под городом Амерсфорт. В церемонии примут участие сотрудники посольства РФ, неправительственные организации, учащиеся русских школ в Нидерландах.

В некоторых странах мероприятия, приуроченные ко Дню Неизвестного Солдата, уже прошли. В минувшую пятницу в Мадриде состоялись открытие киноклуба "Мы помним, мы гордимся" и показ фильма "Баллада о солдате" (1959) Григория Чухрая. "Мероприятие, посвященное Дню Неизвестного Солдата, проходит в Испании впервые. В 2019 году День Неизвестного Солдата, помимо Испании, отметят еще в 25 странах мира, и я рада, что такой масштабный проект мы организовали на международной медиаплощадке, где общаются координаторы из разных стран мира", - рассказала ТАСС координатор молодежного движения российских соотечественников Испании и Андорры, член редакционной коллегии международной медиаплощадки координаторов движения "Бессмертный полк" Виктория Самойлова.

На просмотр фильма "Баллада о солдате" собрались как русскоговорящие жители Мадрида, так и испанцы. Фильм шел на русском языке с испанскими субтитрами. Вслед за этим состоялось обсуждение картины. "В течение года мы планируем каждый месяц проводить показ разных фильмов", - отметила Самойлова.