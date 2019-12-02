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Акции протеста в Гонконге

В Human Rights Watch прокомментировали меры, принятые Пекином в адрес организации

По словам исполнительного директора этой организации Кеннета Рота, Human Rights Watch выражает сожаление в связи с объявлением китайского правительства

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Американская правозащитная организация Human Rights Watch сожалеет о мерах, принятых в отношении нее китайскими властями в связи с ситуацией в Гонконге. Об этом говорится в заявлении исполнительного директора этой организации Кеннета Рота, распространенном в понедельник.

"Human Rights Watch выражает сожаление в связи с объявлением китайского правительства о том, что оно намерено ввести санкции, суть которых не раскрывается, в отношении Human Rights Watch за действия, которые, как утверждается, организация предприняла во время продолжающихся выступлений протеста в Гонконге", - указывается в заявлении. "Вместо того, чтобы предпринимать меры в отношении организации, стремящейся защитить права человека, китайскому правительству следует соблюдать эти права", - отметил Кеннет Рот.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в понедельник на брифинге сообщила о том, что в ответ на принятие в США закона о демократии и правах человека в Гонконге Китай ввел ряд ограничительных мер, в частности, принято решение приостановить рассмотрение запросов на посещение Гонконга американскими военными кораблями и самолетами. Кроме того, объявлено о введении санкций в отношении американских неправительственных организаций - National Endowment for Democracy, International Republican Institute, Human Rights Watch, Freedom House и ряда других.

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе. Документ также предполагает ежегодную оценку того, насколько Гонконг независим от Пекина в рамках соблюдения политики "одна страна - две системы" для продления действующего в отношении него со стороны США льготного торгово-экономического, таможенного и инвестиционного режима.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдАкции протеста в Гонконге
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