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Религиозные группы могут обязать регистрироваться в Минюсте

В частности, речь идет о религиозных группах с числом участников более трех-пяти человек

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений на экспертном уровне прорабатывает вопрос о введении обязательной регистрации религиозных групп с числом участников более трех-пяти человек. Об этом в понедельник ТАСС сообщил глава комитета Сергей Гаврилов.

28 ноября "Комсомольская правда - Екатеринбург" сообщила, что изуродованное тело девятилетнего мальчика нашли в одном из парков Екатеринбурга. По информации издания, одна из версий произошедшего - убийство на религиозной почве, ребенка били, чтобы "изгнать из него бесов". По информации источника ТАСС в правоохранительных органах региона, ребенок мог стать жертвой секты.

"Здесь проблема больше в работе правоохранительных органов и органов юстиции по выявлению таких экстремистских сект. Они действуют часто в форме нерегистрируемых религиозных групп, что объективно затрудняет контроль, - считает Гаврилов. - Мы сейчас ведем экспертную проработку вопроса о том, чтобы обязать регистрироваться в органах Минюста все религиозные группы более трех-пяти человек".

По мнению парламентария, указанная мера поможет при надзоре за деятельностью и финансированием религиозных групп, но одной ее недостаточно. "Органы юстиции нуждаются в материальном и кадровом укреплении для усиления надзора за такими религиозными и псевдорелигиозными группами", - сказал депутат.

Согласно закону "О свободе совести и о религиозных объединениях", религиозной группой признается добровольное объединение граждан, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры. В отличие от религиозной организации религиозная группа не требует государственной регистрации и не является юридическим лицом. Руководитель (представитель) религиозной группы должен в письменной форме уведомлять Минюст о начале ее деятельности. Число участников религиозной группы законодательством не регламентируется.

Летом 2016 года депутаты народного собрания Ингушетии внесли в Госдуму законопроект, обязывающий религиозные группы регистрироваться в качестве юридических лиц. Через несколько месяцев парламентарии отозвали инициативу.

Теги
РоссияГаврилов, Сергей Анатольевич
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