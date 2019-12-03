Бутина объяснила отзыв апелляции на приговор суда в США

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Освобожденная из тюрьмы в США и вернувшаяся на родину россиянка Мария Бутина отказалась от апелляции на приговор американского суда, так как вновь могла стать обвиняемой и получить 15 лет тюрьмы. Об этом она сообщила в интервью газете " Известия ", опубликованном во вторник.

Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвинили в США

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвинили в США

"Когда человек идет на сделку со следствием, обязательным пунктом в соглашение включают отказ от возможной апелляции. Если все же вы решаете подать апелляцию, возможны два пути <...> В другом случае суд говорит: "Хорошо, давайте мы примем к рассмотрению апелляцию. В таком случае ваша сделка со следствием является недействительной, вы снова приобретаете статус обвиняемого, и мы возвращаемся к началу пути. Вы едете в тюрьму Александрии, в СИЗО, и мы начинаем дело заново, готовясь к суду присяжных". Я снова стала бы обвиняемой с потенциальным сроком 15 лет тюрьмы", - пояснила Бутина изданию.

Кроме того, россиянка сообщила, что срок рассмотрения апелляции был назначен на 25 октября - день ее депортации из США. Подача апелляции в этот день означала бы отправку в тюрьму Александрии вместо депортации. По рекомендации своего адвоката, Бутина подписала отказ от апелляции без даты, чтобы получить отсрочку.

Ранее россиянка несколько раз просила суд перенести сроки предоставления материалов по делу.

В ноябре Бутина попросила суд отклонить свою апелляцию на постановление нижестоящей инстанции, которая приговорила ее к 18 месяцам тюремного заключения.