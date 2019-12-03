Российские военные раздали гуманитарную помощь жителям провинции Алеппо

АЛЕППО /Сирия/, 3 декабря. /ТАСС/. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии провели гуманитарную акцию для жителей провинции Алеппо. Об этом сообщил журналистам офицер ЦПВС Адам Евлоев.

Российские военные раздали более 500 пакетов с продуктами. В их состав входят рис, мука, сахар, чай и сгущенное молоко.

По словам Евлоева, помощь оказана малоимущим, семьям погибших военнослужащих и детям. "В основном это были женщины и дети с прилегающей территории. Они малоимущие. Такие акции мы силами ЦПВС организуем раз в три дня именно на этой территории", - сказал он журналистам.

Сотрудники ЦПВС в середине ноября объявили о начале работы сразу нескольких пунктов выдачи гуманитарной помощи для жителей северных и северо-восточных районов Сирии. Пункты начали работать в городах и мелких населенных пунктах, оказавшихся фактически отрезанными от центральных частей провинции Алеппо.

Входящий в состав Минобороны России Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике был создан в феврале 2016 года. В задачи центра входит заключение соглашений о присоединении незаконных вооруженных формирований и отдельных населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий, а также координация доставки гуманитарной помощи.