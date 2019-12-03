{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Российские военные раздали гуманитарную помощь жителям провинции Алеппо

Местные жители получили более 500 пакетов с продуктами

АЛЕППО /Сирия/, 3 декабря. /ТАСС/. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии провели гуманитарную акцию для жителей провинции Алеппо. Об этом сообщил журналистам офицер ЦПВС Адам Евлоев.

Российские военные раздали более 500 пакетов с продуктами. В их состав входят рис, мука, сахар, чай и сгущенное молоко.

По словам Евлоева, помощь оказана малоимущим, семьям погибших военнослужащих и детям. "В основном это были женщины и дети с прилегающей территории. Они малоимущие. Такие акции мы силами ЦПВС организуем раз в три дня именно на этой территории", - сказал он журналистам.

Сотрудники ЦПВС в середине ноября объявили о начале работы сразу нескольких пунктов выдачи гуманитарной помощи для жителей северных и северо-восточных районов Сирии. Пункты начали работать в городах и мелких населенных пунктах, оказавшихся фактически отрезанными от центральных частей провинции Алеппо.

Входящий в состав Минобороны России Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике был создан в феврале 2016 года. В задачи центра входит заключение соглашений о присоединении незаконных вооруженных формирований и отдельных населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий, а также координация доставки гуманитарной помощи.

Теги
СирияРоссияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
В России число ДТП с такси увеличилось на 60% с начала года
По данным ГИБДД, за 10 месяцев 2019 года произошли 2,7 тыс. аварий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС