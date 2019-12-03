Всероссийская перепись населения в 2020 году начнется с труднодоступных районов Ямала

ТЮМЕНЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Всероссийская перепись населения 2020 года начнется с Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Старт дадут на полгода раньше - 1 апреля - из-за климатических особенностей и труднодоступных территорий в регионе. Об этом сообщила ТАСС руководитель территориального органа федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) и ЯНАО Надежда Менова.

"Старт Всероссийской переписи населения будет дан в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) 1 апреля 2020 года. С этой целью будет организован специальный пресс-тур, ожидается приезд журналистов из центральных СМИ, открывать одно из главных мероприятий страны за последние 10 лет будет руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков. Выбор территории не случаен: это связано с климатическими особенностями Ямала, наличием здесь труднодоступных населенных пунктов, с которыми в другое время будет затрудненно наземное сообщение", - сказала она.

По словам Меновой, регионы "тюменской матрешки" (Тюменская область и входящие в ее состав автономные округа - ХМАО и ЯНАО) являются лидерами РФ по числу труднодоступных и отдаленных населенных пунктов. На данный момент здесь насчитывается 361 труднодоступный населенный пункт (в Тюменской области - 189, в ХМАО - 118 и в ЯНАО - 54) к которым нет регулярного наземного сообщения.

"Среди особенностей большой Тюменской области - это кочевое население: у них традиционно есть свои маршруты каслания оленей (кочевье стада по оленьим пастбищам - прим. ТАСС). Поэтому сроки переписи приурочены к моменту их начала и завершения. Где-то переписчику, возможно, придется добираться гужевым транспортом, где-то водным или воздушным. Перепись здесь и завершится позже всех по стране (20 декабря 2020 года - прим. ТАСС), это связано с тем, что в некоторые территории переписчики не смогут добраться в сезон распутицы и будут делать это по зимникам", - сказала Менова.

Все переписчики будут оснащены планшетами со специальным программным обеспечением, которое ускорит интервью человека, позволит избежать ошибок при заполнении и будет показывать ход переписи в режиме онлайн. Помимо поквартирного обхода, на базе МФЦ будут работать стационарные участки, где у населения будет возможность пройти интернет-опрос, либо заполнить бумажные анкеты с 23 вопросами. Подобные краткосрочные участки будут работать в местах большого скопления населения: в вузах, в крупных торговых центрах, а административных центрах и на крупных предприятиях. В ходе Всероссийской переписи населения 2020 года в регионах "тюменской матрешки" более 8 тыс. переписчикам предстоит опросить более 3,7 млн человек местного населения.

О Всероссийской переписи населения 2020 года

Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года, в ней будут задействованы все регионы РФ. Первые итоги переписи будут подведены в декабре 2020 года, более глубокий анализ будет проводиться в течение 2021-2022 годов. Общий бюджет Всероссийской переписи населения 2020 года составит 33 млрд рублей, из которых 6,7 млрд рублей пойдут на обеспечение планшетов, с помощью которых будет проводиться перепись.