{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Всероссийская перепись населения в 2020 году начнется с труднодоступных районов Ямала

На данный момент в регионе насчитывается 361 труднодоступный населенный пункт

ТЮМЕНЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Всероссийская перепись населения 2020 года начнется с Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Старт дадут на полгода раньше - 1 апреля - из-за климатических особенностей и труднодоступных территорий в регионе. Об этом сообщила ТАСС руководитель территориального органа федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) и ЯНАО Надежда Менова.

"Старт Всероссийской переписи населения будет дан в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) 1 апреля 2020 года. С этой целью будет организован специальный пресс-тур, ожидается приезд журналистов из центральных СМИ, открывать одно из главных мероприятий страны за последние 10 лет будет руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков. Выбор территории не случаен: это связано с климатическими особенностями Ямала, наличием здесь труднодоступных населенных пунктов, с которыми в другое время будет затрудненно наземное сообщение", - сказала она.

По словам Меновой, регионы "тюменской матрешки" (Тюменская область и входящие в ее состав автономные округа - ХМАО и ЯНАО) являются лидерами РФ по числу труднодоступных и отдаленных населенных пунктов. На данный момент здесь насчитывается 361 труднодоступный населенный пункт (в Тюменской области - 189, в ХМАО - 118 и в ЯНАО - 54) к которым нет регулярного наземного сообщения.

"Среди особенностей большой Тюменской области - это кочевое население: у них традиционно есть свои маршруты каслания оленей (кочевье стада по оленьим пастбищам - прим. ТАСС). Поэтому сроки переписи приурочены к моменту их начала и завершения. Где-то переписчику, возможно, придется добираться гужевым транспортом, где-то водным или воздушным. Перепись здесь и завершится позже всех по стране (20 декабря 2020 года - прим. ТАСС), это связано с тем, что в некоторые территории переписчики не смогут добраться в сезон распутицы и будут делать это по зимникам", - сказала Менова.

Все переписчики будут оснащены планшетами со специальным программным обеспечением, которое ускорит интервью человека, позволит избежать ошибок при заполнении и будет показывать ход переписи в режиме онлайн. Помимо поквартирного обхода, на базе МФЦ будут работать стационарные участки, где у населения будет возможность пройти интернет-опрос, либо заполнить бумажные анкеты с 23 вопросами. Подобные краткосрочные участки будут работать в местах большого скопления населения: в вузах, в крупных торговых центрах, а административных центрах и на крупных предприятиях. В ходе Всероссийской переписи населения 2020 года в регионах "тюменской матрешки" более 8 тыс. переписчикам предстоит опросить более 3,7 млн человек местного населения.

О Всероссийской переписи населения 2020 года

Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года, в ней будут задействованы все регионы РФ. Первые итоги переписи будут подведены в декабре 2020 года, более глубокий анализ будет проводиться в течение 2021-2022 годов. Общий бюджет Всероссийской переписи населения 2020 года составит 33 млрд рублей, из которых 6,7 млрд рублей пойдут на обеспечение планшетов, с помощью которых будет проводиться перепись.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
Реклама на ТАСС
ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
Шесть пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье находятся в тяжелом состоянии
Власти Сретенского района организовали выезд родственников пострадавших в краевую клиническую больницу в Чите
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС