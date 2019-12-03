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Новая школа на 220 мест открылась в арктическом районе Якутии

На строительство потратили 550,2 млн рублей

ЯКУТСК, 3 декабря. /ТАСС/. Новая школа на 220 мест открылась во вторник в селе Кюсюр Булунского района. Учреждение площадью более 3 тыс. кв. метров построено на средства Инвестиционной программы Якутии. Об этом сообщил ТАСС глава Якутии Айсен Николаев.

"Школа построена в труднодоступном селе Кюсюр Булунского района, завоз необходимых конструкций велся по автозимнику, действующему с февраля по апрель, и водным путем, который действует с июля по сентябрь. Общая стоимость строительства - 550,2 млн рублей, общая площадь здания составляет около 3 тыс. кв. метров, школа рассчитана на 220 учебных мест. Объект построен на средства Инвестиционной программы Якутии. Объект долгожданный, поскольку в 2013 году пожаром полностью было уничтожено здание общеобразовательной школы села Кюсюр 1963 года постройки. И с этого момента школьники обучались в приспособленных помещениях в две смены", - сказал Николаев.

Глава республики сообщил, что сейчас в каменной двухэтажной школе, рассчитанной на 220 мест, учатся 196 человек, девять из которых - из ближайшего села Сииктээх, где есть только начальная школа. "Со следующего учебного года с открытием интерната на 50 мест прогнозируется увеличение количества обучающихся по полной школьной программе", - добавил Николаев.

Школа на данный момент оборудовали спортивным залом и насосной станцией с водоподготовкой. Вопросы надежного теплоснабжения объекта решены с вводом в августе текущего года новой котельной "Центральная" в селе Кюсюр, построенной с учетом ввода школы.

Инвестиционная программа утверждается постановлением правительства Якутии и состоит из перечня строек, объектов и направлений строительства, реконструкции и приобретения объектов недвижимого имущества.

Село Кюсюр находится в Булунском районе Якутии. Является единственным населенным пунктом Булунского эвенкийского национального наслега. В селе проживает более 1300 человек.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичДальний Восток
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