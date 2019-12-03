У разбившегося на Кубани вертолета был сертификат пригодности

КРАСНОДАР, 3 декабря. /ТАСС/. Срок эксплуатации разбившегося под Новороссийском вертолета составлял пять лет. Воздушное судно проходило ремонт в Великобританиии и получило сертификат соответствия в ноябре 2019 года. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе винного дома "Абрау Дюрсо", которому он принадлежал.

По факту крушения частного вертолета в районе поселка Дюрсо под Новороссийском в Краснодарском крае было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полета, повлекшем по неосторожности смерть человека. По разным данным, причиной крушения могли стать погодные условия или техническая неисправность. Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

"[Вертолет принадлежит] центру винного туризма Абрау-Дюрсо, который входит в группу компаний "Абрау-Дюрсо". Вертолет Robinson R66 Turbine 2014 года выпуска. Использовался согласно всем требованиям и нормам эксплуатации. После последнего ремонта двигателя в сертифицированном сервисном центре (в Великобритании) и его установки транспортное средство прошло инспекцию Росавиации, вертолет был облетан в соответствии с нормативами и был получен сертификат летной годности в ноябре 2019 года",- сообщили в пресс-службе" Абрау-Дюрсо".

Собеседник агентства уточнила, что в день трагедии пилот выходил на связь с диспетчером и согласовал вылет. Трагедия произошла во время полета в рабочих целях.

"[Погибший пилот] Королев Юрий закончил высшее военное авиационное училище. Пилотный стаж в "Центре винного туризма Абрау-Дюрсо" с 2011 года. Компания берет на себя все расходы по организации похорон и доставки на них родственников из разных регионов России. Также будет оказана материальная помощь семье погибшего", - резюмировали в пресс-службе винного дома и уточнили, что сам погибший пилот проживал в Новороссийске.

Вертолет, летевший из Абрау-Дюрсо в Анапу, упал в субботу на склоне горы, разрушений на земле нет. На борту был только пилот, он погиб.