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В Москве задержали члена Либертарианской партии Браженко

Адвокат задержанного Дмитрий Захватов сообщил, что Браженко доставили в ОМВД по району Арбат

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции провели обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Дмитрия Браженко, он доставлен в ОМВД по району Арбат. Об этом ТАСС сообщил адвокат политика Дмитрий Захватов.

"У Браженко изъяли мобильные телефоны и доставили его в ОМВД по Арбату. Меня к нему пока не пускают, я пытаюсь найти возможность к нему попасть",- сказал защитник.

Информацию о задержании Браженко ТАСС подтвердил председатель партии Сергей Бойко. "Да, он задержан, но в связи с чем, пока неясно", - сказал Бойко.

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