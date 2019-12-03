В Москве задержали члена Либертарианской партии Браженко

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции провели обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Дмитрия Браженко, он доставлен в ОМВД по району Арбат. Об этом ТАСС сообщил адвокат политика Дмитрий Захватов.

"У Браженко изъяли мобильные телефоны и доставили его в ОМВД по Арбату. Меня к нему пока не пускают, я пытаюсь найти возможность к нему попасть",- сказал защитник.

Информацию о задержании Браженко ТАСС подтвердил председатель партии Сергей Бойко. "Да, он задержан, но в связи с чем, пока неясно", - сказал Бойко.