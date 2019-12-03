Apple назвала самые популярные в 2019 году приложения для iPhone

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Американская компания Apple опубликовала в понедельник список приложений, которые чаще всего скачивали в текущем году владельцы смартфонов iPhone.

В рейтинге бесплатных приложений первое место занял видеосервис YouTube. На второй позиции - приложение Instagram, на третьем - сервис для обмена сообщениями Snapchat. Замыкают первую пятерку платформа для создания и просмотра коротких видеороликов TikTok и приложение для обмена сообщениями Messenger.

В списке платных программ для iPhone, которые чаще всего скачивали, первое место занял сервис Facetune. Он предназначен для редактирования фотографий, сделанных с помощью мобильного телефона. Самой популярной бесплатной игрой был признан гоночный симулятор Mario Kart Tour. В рейтинге платных игр для iPhone первое место заняла Minecraft.

Apple также представила рейтинг приложений, которые, по мнению ее экспертов, были наиболее успешными в текущем году. Для смартфонов iPhone это - сервис Spectre Camera, предназначенный для фотосъемки с "длинной" выдержкой. Для планшетных компьютеров iPad самым удачным было признано приложение Moleskine, выполняющее функции записной книжки и альбома для рисования.

Как отмечает отраслевой портал 9to5Mac, лучшие приложения года были названы после состоявшейся в Нью-Йорке в понедельник встречи сотрудников Apple с разработчиками. Ранее некоторые СМИ сообщали, что компания проведет в этот день презентацию, посвященную различному программному обеспечению. Как констатирует 9to5Mac, это было преувеличением. Apple не представила новых устройств или приложений.

Основанная в 1976 году Apple производит, помимо iPhone и iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в американском Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация составляет около $1,2 трлн.