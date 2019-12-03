Нарышкин предложил создать комиссию РИО по изучению преступлений нацистских оккупантов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин предложил в связи с празднованием Дня Неизвестного Солдата создать комиссию РИО по изучению преступлений нацистов на территории России. Об этом он заявил во вторник на встрече с председателями региональных отделений РИО.

"Этот день напоминает нам о колоссальной жертве, принесенной советским народом на алтарь великой Победы. Историкам, конечно, известно, что в годы войны преступления нацистских оккупантов тщательно фиксировались, и в 1942 году для этого был создан специальный орган, его точное название - Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. <…> Я полагаю, что пришло время обратиться к этим документам, чтобы сделать их достоянием широкой общественности. В этой связи предлагаю создать комиссию Российского исторического общества по изучению преступлений нацистов на территории России", - сказал Нарышкин.

Войти в состав комиссии он пригласил в первую очередь представителей отделений РИО из регионов, пострадавших в годы оккупации. "Результатом наших усилий должна стать серия просветительских мероприятий и выставок, подготовка документальных публикаций, установка новых памятных знаков", - подчеркнул председатель РИО.

Нарышкин призвал руководство региональных отделений РИО к взаимодействию с проектом "Без срока давности". "Он также посвящен трагедии нацистской оккупации, ведется большая работа во многих регионах страны, и я убежден в том, что следует объединить усилия со всеми, кто разделяет наши общие задачи", - считает он.

Кроме того, считает председатель РИО, отделения общества должны будут принять участие в праздновании 350-летия Петра Великого в 2022 году. "Уже приступил к работе федеральный комитет под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева, сформирован план его работы. Если у региональных отделений РИО будут дополнительные предложения по проведению соответствующих тематических мероприятий, реализации проектов, я прошу нас информировать", - добавил Нарышкин.

Проекты памяти

День Неизвестного Солдата отмечают в России ежегодно 3 декабря. Именно в этот день в 1966 году прах неизвестного советского воина, погибшего в Великую Отечественную войну, был перезахоронен в Александровском саду у стен Московского Кремля.

Проект "Без срока давности" ставит своей целью возвращение темы жертв среди мирного населения в годы Великой Отечественной войны в центр общественной дискуссии, распространение среди молодых россиян достоверной исторической информации о преступлениях нацистов и коллаборационистов на оккупированных территориях. Инициатором проекта стало "Поисковое движение России". Он реализуется под руководством сопредседателя центрального штаба Общероссийского народного фронта Елены Цунаевой.