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Эксперты выяснили, во сколько обойдется новогодний стол россиянам

Россияне потратят около 10 тысяч рублей, говорится в исследовании компании Nielsen
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© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россияне намерены потратить на праздничный новогодний стол около 10 тыс. рублей, такие данные приводит в своем исследовании международная компания-измеритель Nielsen. Результаты исследования имеются в распоряжении ТАСС.

"Россияне потратят на новогодний стол около 10 тысяч рублей", - говорится в документе.

По данным экспертов, в домашнем кругу этот праздник предполагают отметить семь из десяти (68%) участников опроса, 85% из них будут самостоятельно готовить праздничный ужин.

"В период подготовки к новогодним праздникам респонденты заявляют, что в это время они готовы тратить больше, чтобы порадовать близких, даже несмотря на экономию средств в течение года, актуальную для 69% российских покупателей", - отметила директор по аналитике и консалтингу Nielsen Россия Марина Волкова.

Новогодняя корзина покупок при этом формируется, согласно опросу, следующим образом. Фрукты и овощи приобретают 93% опрошенных, сыр - 89%, свежее мясо, птицу и рыбу - 87%, мясные продукты - 81%. Данные Nielsen показывают, что подъем спроса на такие продукты происходит в последнюю неделю месяца, а пик продаж - с 24 по 28 декабря.

Спрос на алкоголь

Декабрь - высокий период для продаж шампанского и игристых вин, которые к праздничному столу планируют приобрести 84% россиян. Только за декабрь, по данным аналитиков, продается около 30% шампанского и 22% игристого вина от годового оборота категорий в натуральном выражении. Следом по популярности среди алкогольных напитков у российских потребителей идут вино и водка, их для новогоднего стола купят 59% и 40% опрошенных соответственно. "Что касается безалкогольных напитков, то наиболее популярными являются фруктовые соки (77%), газированные напитки (50%) и минеральная вода (44%)", - говорится в исследовании.

При этом большую часть предновогодних покупок россияне намерены совершить в гипермаркетах (78% опрошенных). Дискаунтеры планируют посетить 64% опрошенных.

Доля продаж игристого вина в гипермаркетах в декабре вырастает на 14 п. п. (до 29%) по сравнению со среднегодовыми значениями. В категории шампанского прирост составит 8 п. п. (до 17%). Среднестатистическая корзина в гипермаркетах, по заявлениям респондентов, содержит больше разнообразных категорий товаров (7 по сравнению с 4 в супермаркетах), а также по стоимости в 2,6 раз больше: более 3600 рублей в гипермаркете по сравнению с 1400 в супермаркете.

Подарки

Опрошенные Nielsen признались, что потратят на подарки больше, чем годом ранее. Наибольший рост показал средний чек при покупке подарков для самого себя. Несмотря на то, что только 38% респондентов планируют купить себе подарок, он является одной из наиболее крупных трат предновогоднего бюджета - более 10 тысяч рублей, тогда как годом ранее эта сумма была на уровне 5600 рублей. Себя потребители планируют радовать новой одеждой, обувью и аксессуарами (26%), гаджетами и мелкой электроникой (14%), бытовой техникой (10%), товарами для дома и декора интерьера (10%) и украшениями (9%).

Около 71% опрошенных приобретают подарки второй половине, 68% - родителям, каждый второй (52%) - друзьям. Самыми популярными подарками среди респондентов стали шоколадные конфеты в коробках (15% опрошенных), одежда, обувь и аксессуары (14%), игрушки (11%), изделия для дома и интерьера (9%), шоколад в плитках (9%).

На подарки для второй половины опрошенные планируют потратить около 5900 рублей (столько же, сколько годом ранее). А вот бюджет на подарки для друзей сократился - 3300 рублей против 3700 рублей в предыдущем году.

Методология

Исследование Nielsen "Что ожидать от Нового года 2020?" было проведено в России в форме онлайн-интервью среди более 1000 респондентов посредством проведения сопроводительных покупок, а также с помощью интервьюирования покупателей в магазинах.

Теги
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