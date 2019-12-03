В Москве разработают модельный закон для борьбы с подростковой токсикоманией

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Москва разработает модельный закон для других регионов по борьбе с подростковой токсикоманией. В частности, может быть ограничена продажа зажигалок и баллончиков с газом. Об этом во вторник во время круглого стола заявил председатель комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Мосгордумы Кирилл Щитов.

Он рассказал о статистике, касающейся увлечения подростков сниффингом - вдыханием газа для зажигалок и других веществ. По его словам, в 2016 году из-за этого было 65 случаев смертей, в 2018 году их было уже 150.

"Поскольку нет федерального запрета, мы как Москва готовы стать пилотным регионом и разработать модельный закон по борьбе с подростковой токсикоманией. На своем примере мы готовы отработать все механизмы пресечения данной деятельности", - сказал Щитов.

Он отметил, что в настоящее время зажигалки и баллончики с газом находятся в свободном доступе, нет никаких законодательных ограничений по их продаже, именно поэтому проблема сниффинга является комплексной и многогранной.

"В ней есть законодательный аспект. Чтобы установить определенные рамки с точки зрения ограничения продажи, мы как Мосгордума планируем обратиться к Общественной палате РФ с нашим модельным законом и инициативой создания межрегиональной рабочей группы", - пояснил Щитов.

Он также выразил надежду, что законопроект будет разработан и поддержан столичным парламентом до ухода Мосгордумы на летний перерыв.