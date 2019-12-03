{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве разработают модельный закон для борьбы с подростковой токсикоманией

Продажу зажигалок и баллончиков с газом могут ограничить

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Москва разработает модельный закон для других регионов по борьбе с подростковой токсикоманией. В частности, может быть ограничена продажа зажигалок и баллончиков с газом. Об этом во вторник во время круглого стола заявил председатель комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Мосгордумы Кирилл Щитов.

Он рассказал о статистике, касающейся увлечения подростков сниффингом - вдыханием газа для зажигалок и других веществ. По его словам, в 2016 году из-за этого было 65 случаев смертей, в 2018 году их было уже 150.

"Поскольку нет федерального запрета, мы как Москва готовы стать пилотным регионом и разработать модельный закон по борьбе с подростковой токсикоманией. На своем примере мы готовы отработать все механизмы пресечения данной деятельности", - сказал Щитов.

Он отметил, что в настоящее время зажигалки и баллончики с газом находятся в свободном доступе, нет никаких законодательных ограничений по их продаже, именно поэтому проблема сниффинга является комплексной и многогранной.

"В ней есть законодательный аспект. Чтобы установить определенные рамки с точки зрения ограничения продажи, мы как Мосгордума планируем обратиться к Общественной палате РФ с нашим модельным законом и инициативой создания межрегиональной рабочей группы", - пояснил Щитов.

Он также выразил надежду, что законопроект будет разработан и поддержан столичным парламентом до ухода Мосгордумы на летний перерыв.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Участники "Вузпромэкспо-2019" обсудят цифровую трансформацию высшего образования
Предполагается, что одним из приоритетов новой системы станет повышение академической мобильности студентов и разработка образовательного контента, интегрированного в персональные траектории развития
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС