Посольство РФ разделяет позицию Еревана, осудившего осквернение памятника Грибоедову

ЕРЕВАН, 3 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Армении разделяет позицию официального Еревана, осудившего акт вандализма в отношении памятника Александру Грибоедову в армянской столице. Комментарий посольства во вторник был размещен на его официальной странице в Facebook.

"Разделяем позицию официального Еревана, давшего предельно четкую характеристику этому безобразному поступку в отношении памятника А. С. Грибоедову, большому другу армянского народа. Полагаем, что единодушное осуждение армянской общественностью данной выходки свидетельствует о прочности братских, союзнических отношений России и Армении, имеющих глубокие исторические корни", - говорится в сообщении российского посольства.

Ранее данный инцидент осудил пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Владимир Карапетян, отметив, что "актам вандализма нет места" в Армении.

В понедельник памятник Грибоедову в центре Еревана был облит красной краской. Ответственность за это взял на себя сын главы радикального движения "Цегакрон" Шанта Арутюняна Шаген Арутюнян.

Мэрия Еревана во вторник утром выложила фотографии памятника Грибоедову, краска с него была смыта.