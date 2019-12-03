В Австралии научились ловить разговаривающих по сотовому телефону водителей

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Видеокамеры с очень высокой разрешающей способностью начали использовать полицейские в Австралии для выявления водителей, пользующихся сотовыми телефонами за рулем. Как сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на представителя властей штата Новый Южный Уэльс Эндрю Констанса, впервые в мире изображения с таких видеокамер будут подвергаться анализу с помощью искусственного интеллекта, а затем их будут проверять сотрудники дорожной полиции.

За первое нарушение запрета на пользование сотовым телефоном за рулем водителю грозит предупреждение, а за повторные нарушения - штраф в размере от $344, который возрастет до $457 в случае, если нарушение допущено в непосредственной близости от школ.

На протяжении трех лет, по сообщению телекомпании CNN, власти штата намерены установить 45 камер на дорогах, причем никаких знаков. предупреждающих водителя о системе видеоконтроля, на обочинах устанавливать не планируется. В ходе проводившихся ранее в нынешнем году испытаний новая система 100 тыс. раз фиксировала водителей, разговаривавших по телефону за рулем.