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Подготовка к 75-летию Победы

Землю с советского мемориала в парке "Тиргартен" в Берлине отправят в РФ к 75-летию Победы

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев на памятной церемонии напомнил, что в годы Второй мировой войны "за нашу свободу, освобождение Европы от нацизма погибло около 27 млн советских граждан"
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Описание
Мемориал советскому воину в берлинском парке "Тиргартен"
© Вячеслав Филиппов/ТАСС
© Вячеслав Филиппов/ТАСС

БЕРЛИН, 3 декабря. /ТАСС/. Символический забор земли состоялся во вторник на мемориале советскому воину в берлинском парке "Тиргартен" в рамках проекта "Дороги памяти". В памятной церемонии приняли участие посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, руководитель Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями Вольфганг Шнайдерхан, представители ряда стран СНГ, организаций соотечественников.

Нечаев напомнил, что в годы Второй мировой войны "за нашу свободу, освобождение Европы от нацизма погибло около 27 млн советских граждан". "Многие из них, к сожалению, остались неизвестными, но мы продолжаем работу над тем, чтобы найти их славные имена и увековечить их в нашей памяти на гранитных плитах, в том числе тех, кто пал в самом конце войны в ходе Берлинской операции", - сказал дипломат.

"Мы продолжаем замечательную акцию "Дороги памяти", которая найдет свое завершение в день 75-летия Победы, когда будет открыт главный храм Вооруженных сил РФ. У его подножия будет сложена земля с могил советских солдат со всего мира", - отметил Нечаев. Посол выразил слова благодарности "немецким друзьям и коллегам, которые осуществляют уход за советскими воинским захоронениями" и поддерживают их в надлежащем состоянии.

"Вечная память и слава нашим героям! Я рад, что сегодня с нами молодежь, которая помнит эти уроки и, уверен, сделает все для того, чтобы никогда больше не повторилась война", - подытожил российский дипломат.

Не должно повториться

"Мы присоединяемся к акции памяти, которую 3 декабря проводит российская сторона", - отметил в беседе с российскими журналистам Шнайдерхан. Он призвал использовать эту возможность для того, чтобы еще подчеркнуть важность примирения и дружбы между народами РФ и ФРГ.

"Мы знаем, что это означает для России. Но и Россия должна знать, что мы не просто принимаем в этом участие и затем переходим к обычной повестке дня. Мы понимаем, что то, что произошло, не должно повториться", - подчеркнул он.

"Что сейчас важно, это то, чтобы мы извлекли правильные уроки из истории", - указал Шнайдерхан. По его словам, необходимо на практике прилагать усилия для укрепления мира и доверия .

"Для этого молодые поколения должны внести свой вклад, даже если они не столкнулись с войной. Важный урок заключается в том, что при всех разногласиях, которые возникают ежедневно в политике, нужно сказать, что есть нечто, что важнее, чем эти разногласия", - считает он. "Такие катастрофы больше не должны повторяться", - заключил глава Народного союза.

"Дорога памяти"

В филиале Центрального музея Вооруженных сил РФ "Дорога памяти" будут размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров. Центральное место займет уникальная мультимедийная галерея.

Главный храм Вооруженных сил РФ возводится на добровольные пожертвования и будет открыт в 2020 году в парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Все элементы внутреннего и внешнего убранства храма так или иначе связаны с этим событием. Например, высота звонницы - 75 метров, а протяженность галереи "Дорога памяти" составит 1418 метров - по числу дней войны.

Теги
ГерманияРоссияПодготовка к 75-летию Победы
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