Подразделение Росприроднадзора появится в Норильске в 2020 году

НОРИЛЬСК, 3 декабря. /ТАСС/. Подразделение Росприроднадзора появится в начале 2020 года в Норильске (север Красноярского края) - одном из городов, где идет реализация федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Об этом сообщила во вторник журналистам глава ведомства Светлана Радионова.

"Реализуется проект "Чистый воздух", и в рамках реализации этого проекта мы формируем в тех городах, которые участвуют в нем, подразделения Росприроднадзора, и здесь мы тоже сформируем такое подразделение. <…> Как только мы наберем штаб, мы эту работу начнем. Думаю, это займет порядка двух месяцев", - сказала она.

Сейчас идет выбор здания, где будет размещаться подразделение. Также глава Росприроднадзора сообщила, что планируется создать и постоянно действующую лабораторию ведомства. "И я надеюсь, что к лету ее скомпонуем", - добавила она.

В рамках реализации проекта "Чистый воздух" в Норильске планируется сократить к 2024 году объем выбросов на 75%. Компания "Норникель" до 2023 года вложит более 123 млрд рублей в мероприятия по снижению выбросов своих предприятий в Норильске в рамках "Серного проекта".

Нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется направить 40,41 трлн рублей.