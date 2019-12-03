{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Подразделение Росприроднадзора появится в Норильске в 2020 году

Также глава ведомства Светлана Радионова сообщила, что планируется создать постоянно действующую лабораторию

НОРИЛЬСК, 3 декабря. /ТАСС/. Подразделение Росприроднадзора появится в начале 2020 года в Норильске (север Красноярского края) - одном из городов, где идет реализация федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Об этом сообщила во вторник журналистам глава ведомства Светлана Радионова.

"Реализуется проект "Чистый воздух", и в рамках реализации этого проекта мы формируем в тех городах, которые участвуют в нем, подразделения Росприроднадзора, и здесь мы тоже сформируем такое подразделение. <…> Как только мы наберем штаб, мы эту работу начнем. Думаю, это займет порядка двух месяцев", - сказала она.

Сейчас идет выбор здания, где будет размещаться подразделение. Также глава Росприроднадзора сообщила, что планируется создать и постоянно действующую лабораторию ведомства. "И я надеюсь, что к лету ее скомпонуем", - добавила она.

В рамках реализации проекта "Чистый воздух" в Норильске планируется сократить к 2024 году объем выбросов на 75%. Компания "Норникель" до 2023 года вложит более 123 млрд рублей в мероприятия по снижению выбросов своих предприятий в Норильске в рамках "Серного проекта".

Нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется направить 40,41 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияАрктика сегодня
Реклама на ТАСС
Медведев: решения по снижению нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч пока нет
Премьер-министр отметил, что превышение скорости на 10 км/ч не всегда можно "уловить" даже на спидометре
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС