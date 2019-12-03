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МИД ФРГ не комментирует сведения, что убийство грузина в Берлине расследует Генпрокуратура

Она берет дело на себя в том числе в тех случаях, если улики указывают на возможный иностранный след

БЕРЛИН, 3 декабря. /ТАСС/. МИД ФРГ не комментирует информацию СМИ о том, что Генеральная прокуратура ФРГ в Карлсруэ якобы подключилась к расследованию громкого убийства гражданина Грузии в Берлине. Об этом заявил во вторник на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

"Речь идет о продолжающемся расследовании, которое мы не комментируем. У нас нет новых данных", - сказал он. "Мы не тот орган, который занимается расследованием", - добавил Бройль.

Ранее во вторник ряд немецких СМИ, в том числе газета Süddeutsche Zeitung, сообщили, что расследованием убийства гражданина Грузии займется Генпрокуратура ФРГ. Она берет дело на себя в том числе в тех случаях, если улики указывают на возможный иностранный след. По информации СМИ, ведомство подозревает, что за преступлением якобы могут стоять "российское государство или государственные органы Чеченской Республики".

40-летний гражданин Грузии был убит 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого - 49-летнего гражданина России.

Теги
ГрузияГермания
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