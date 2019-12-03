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В Австралии в самом начале лета выпало 30 см снега

В Южном полушарии сейчас начало жаркого сезона

СИДНЕЙ, 3 декабря. /ТАСС/.  Лето в Австралии началось с обильных снегопадов. Как сообщил во вторник австралийский сайт news.com.au, в горах штата Новый Южный Уэльс за сутки местами выпало 25-30 см снега. По данным бюро метеорологии штата, нынешний день отмечен как самый холодный за последние 60 лет. Температура не превышала плюс 1-2 градусов по Цельсию. В горах Тасмании в ближайшие дни не исключаются отрицательные значения. Понижение температуры до плюс 15 ожидается даже на побережье, в городе Мельбурн.

Тем временем в других районах штата, да и страны в целом продолжается невиданная жара и степные пожары. Эксперты предсказывают, что предстоящее лето может выдаться на редкость знойным.

Минувшая весна в Южном полушарии уже признана в Австралии самой сухой и жаркой за 120 лет метеонаблюдений. "Количество осадков за весну было значительно ниже среднего для большей части территории страны, и в целом это была самая сухая весна, - отмечалось в докладе Бюро метеорологии страны. - Продолжительное аномально низкое количество осадков, выпавших над восточной Австралией, продолжает оказывать значительное воздействие на поселения и на окружающую среду."

Температура достигала плюс 47,1 градуса по Цельсию в Западной Австралии. В результате лесные пожары в этом году бушевали сильнее, чем в прежние годы. "С начала сентября сильные пожары на больших площадях продолжались в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде, в результате которых погибли люди и был нанесен большой материальный ущерб", - отмечается в докладе.

В этих штатах огонь уничтожил более 1 млн гектаров леса. В Новом Южном Уэльсе, где ситуация складывалась наиболее неблагоприятно, в результате разгула стихии погибли четыре человека и порядка 30 получили ожоги и ранения. Пожары уничтожили более 570 жилых домов и ряд административных и хозяйственных зданий.

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Австралия
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