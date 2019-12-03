Выставка к 75-летию освобождения Восточной Европы от фашизма открылась в Варшаве

ВАРШАВА, 3 декабря. /ТАСС/. Выставка к 75-летию освобождения Восточной Европы от фашистской оккупации "Путь к Победе" открылась во вторник в Российском центре науки и культуры в Варшаве.

Выставка составлена из материалов Государственного центрального музея современной истории России, Государственного архива социально-политической истории, Центрального архива Министерства обороны РФ и Архива внешней политики РФ. "Это уникальные материалы, которые многие годы хранились под грифом "совершенно секретно". Они рассказывают о ходе военных действий, о политико-моральном состоянии подразделений Красной армии, о сотрудничестве с местными властями с целью восстановления инфраструктуры и налаживания мирной жизни, о гуманитарной помощи, которая оказывалась советскими солдатами местным жителям", - сообщили организаторы экспозиции.

Обращение председателя РИО

В ходе церемонии открытия выставки собравшимся гостям было продемонстрировано видеообращение председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина. Он подчеркнул, что "в основе выставки архивные документы, которые являются свидетельствами эпохи". "Сразу после начала немецкой оккупации Польши советское руководство рассматривало польский народ как потенциальных союзников", - добавил он.

"В советском тылу формировались первые части Войска Польского, десятки тысяч поляков пополняли ряды Красной армии и сражались плечом к плечу с советскими солдатами и офицерами. В 1944-1945 годах советская армия освободила Польшу от немецких захватчиков", - сказал Нарышкин, напомнив, что "эта победа досталась очень дорогой ценой - 600 тыс. советских солдат и офицеров остались лежать в польской земле". "Благодаря отваге и воинскому мастерству советских воинов удалось спасти жемчужины историко-культурного наследия Польши. Из фашистских концлагерей были спасены сотни тысяч приговоренных к смерти польских граждан", - сказал он.

"Не дождавшись окончания войны, Советский Союз стал оказывать масштабную экономическую помощь братской Польше. Буквально через неделю после освобождения польской столицы был создан объединенный штаб восстановления Варшавы. Советский Союз оказал большую поддержку сельскому хозяйству, промышленности, другому экономическому развитию Польши", - отметил Нарышкин, выразив уверенность, что выставка о вкладе советского народа, Красной армии в победу над фашизмом и освобождение Польши будет интересна как российским, так и польским гражданам.

Серия выставок

Принявший участие в открытии выставки советник министра просвещения РФ Андрей Петров в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что "важность этой выставки трудно переоценить, учитывая, что приближается святая и важная годовщина в истории России и всего человечества - 75-летие Победы".

По его словам, аналогичные экспозиции организуются во всех странах, которые освобождала Красная армия в 1945 году. "Серия этих выставок позволяет понять, что Победа произошла не одномоментно, что это был большой процесс, трудная работа, боль, страдания, напряжение сил многих миллионов людей", - подчеркнул Петров. "Я убежден, что эта выставка будет интересна всем полякам, особенно молодым, так как только здесь они смогут узнать очень много нового, получить знания, которые трудно почерпнуть из других источников", - подчеркнул собеседник агентства.