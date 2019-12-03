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Губернатор Приморского края посодействует восстановлению в должности главы Медцентра ДВФУ

По словам главы региона, на протяжении последних семи лет Олег Пак оказал помощь множеству людей, а клиника по праву считается лучшей на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 3 декабря. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко окажет содействие директору Медицинского центра Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Олегу Паку, уволенному со своего поста, в восстановлении в должности.

Как сообщил ТАСС представитель вуза, трудовой договор с главврачом Медцентра ДВФУ был прекращен с 29 ноября "в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью, установленными Трудовым кодексом". По его словам, пока на эту должность никто не назначен.

"Ситуация, возникшая с увольнением руководителя Медцентра ДВФУ Олега Пака, не могла оставить администрацию края безразличной. К нам поступило масса обращений от жителей края в поддержку врача. <…> Поэтому будем ходатайствовать перед руководством ДВФУ о том, чтобы Олега Пака вернули на должность, чтобы он продолжил работать, делать важное дело - заботиться о здоровье жителей не только Приморского края, но и всего Дальнего Востока", - написал губернатор во вторник в своем аккаунте в Instagram.

По словам Кожемяко, на протяжении последних семи лет Пак оказал помощь множеству людей, а клиника по праву считается лучшей на всем Дальнем Востоке. Он отметил, что нареканий со стороны пациентов на руководителя нет, "а это основной критерий оценки главного врача, как и успешность работы клиники, климат в коллективе".

По данным источника ТАСС в медицинских кругах региона, ограничения на занятие трудовой деятельностью, о которых идет речь, связаны со статьей 351.1 Трудового кодекса РФ, которая ограничивает возможность заниматься некоторыми видами деятельности (в том числе медицинской) лицам, "имевшим судимость или подвергающимся уголовному преследованию". Информацией о судимости Пака или уголовном преследовании ТАСС не располагает.

"Меня уволили в пятницу. Я с этим категорически не согласен и подал иск в суд, а также жалобу в прокуратуру. Я намерен отстаивать свои права", - заявил Пак ТАСС. Он также не стал уточнять причину увольнения, сославшись на проведение разбирательства.

О медцентре

Медцентр ДФВУ - самое современное медицинское учреждение на Дальнем Востоке, является пилотным проектом правительства РФ. Центр входит в состав Дальневосточного федерального университета. Учреждение оказывают высококвалифицированную диагностическую, консультативную, лечебную и реабилитационную помощь, включая в себя 16 лечебно-диагностических центров по различным профилям.

Предыдущий глава Медцентра ДВФУ Олег Бубнов в марте 2019 года был осужден Фрунзенским районным судом Владивостока к условному сроку в 1 год и 8 месяцев за превышение должностных полномочий.

Теги
РоссияПриморский край
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