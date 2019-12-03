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В Минприроды считают, что регуляторная гильотина не отменит оценку вреда окружающей среде

В ведомстве сообщили, что до 1 января 2021 года будет подготовлен новый нормативный правовой акт, регламентирующий эту процедуру

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Процедура оценки воздействия на окружающую среду останется после внедрения механизма регуляторной гильотины, сообщили во вторник ТАСС в Минприроды России.

"В рамках реализации механизма регуляторной гильотины Минприроды России до 1 января 2021 года будет подготовлен новый нормативный правовой акт, регламентирующий процедуру оценки воздействия на окружающую среду. До этого момента действуют старые нормы, предусмотренные в приказе Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372", - говорится в сообщении.

Министерство также пояснило, что в рамках реализации механизма регулярной гильотины предусматривается процедура оценки воздействия на окружающую среду, ее отмена не планируется.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название регуляторная гильотина, предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет. Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)".

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