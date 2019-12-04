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На Камчатке создадут рабочую группу по законодательному решению проблем коренных народов

Также в крае ведется работа по созданию региональной государственной программы сохранения языков КМНС

ТАСС, 4 декабря. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поручил создать рабочую группу, которая займется урегулированием вопросов по организации традиционного рыболовства и возможности пользования охотничьими угодьями для коренных малочисленных народов севера (КМНС), сообщили в среду в пресс-службе правительства региона по итогам приема граждан, который провел губернатор.

"На сегодня большинство не до конца урегулированных вопросов, с которыми сталкиваются представители КМНС на Камчатке, связаны с организацией традиционного рыболовства и возможностью пользования лесными участками и охотничьими угодьями. Зампред правительства возглавит рабочую группу, цель которой - выявить, проанализировать и принять все возможные меры для устранения законодательных коллизий в интересах коренных малочисленных народов Севера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в группу также войдут отраслевые специалисты, юристы и представители КМНС. Задачей группы будет выработка эффективных инструментов, в том числе в части совершенствования регионального и федерального законодательства.

Кроме того, на Камчатке ведется работа по созданию региональной государственной программы сохранения языков КМНС.

В настоящее время на полуострове проживают представители таких народностей как коряки, ительмены, чукчи, эвены и алеуты. Общая доля КМНС в составе населения Камчатского края составляет чуть больше 4% - более 14 тыс. человек. Основные виды их деятельности - охота и оленеводство.

Теги
Илюхин, Владимир ИвановичРоссияКамчатский крайДальний Восток
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