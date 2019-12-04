ВЦИОМ: более половины россиян видят позитивные изменения в отношении к инвалидам

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Свыше половины жителей России (54%) считают, что отношение к людям с ограниченными возможностями в стране изменилось в лучшую сторону за последние несколько лет. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Более половины респондентов (54%) замечают изменения в отношении к инвалидам за последние 5-10 лет в лучшую сторону, что в два раза больше, чем в 2010 году (26%). Чаще изменение отношения к людям с ограниченными возможностями в лучшую сторону отмечают женщины (59%), а также молодые люди 18-24 лет (59%)", - отмечается в сообщении.

Среди проблем, с которыми чаще всего сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья респонденты назвали трудности с перемещением по городу (36%), сложности с входом/выходом из дома (30%, что на 3 процентных пункта больше по сравнению с 2018 годом), а также проблемы с обеспечением необходимыми лекарствами (26%).

Каждый пятый опрошенный уверен (20%), что государство заботится о данной группе людей. В то время как почти половина (47%) заявили о дефиците внимания властей к проблемам инвалидов, еще 26% сказали, что внимания со стороны государства слишком мало.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ Спутник" проведен 30 ноября 2019 года среди 1600 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.